‎মবের শিকার প্রদীপ দাশের পরিবার মুড়ি খেয়ে দিন পার করতেছে

পরিবারে একমাএ কর্মক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে দিশাহারা হয়ে পড়েছে, প্রদীপ দাসের পরিবার। খেয়ে না খেয়ে, অনাহারে অর্ধাহারে, কখনো আবার চিড়া মুড়ি খেয়ে দিন যাচ্ছে, প্রদীপ দাসের পরিবারের সদস্যদের। পরিবারের একমাএ উপার্জন কারী ব্যক্তি ছিলেন প্রদীপ দাস।
গত ৯ই আগস্ট, নতুন আত্মীয় বন্ধন করার উপলক্ষে ফুফা শশুরে ডাকে, সাড়া দিয়ে মিঠাপুকুর উপজেলার মিলনপুর ইউনিয়ন থেকে, সেই লক্ষে চার্জার ভ্যান চালিয়ে যাচ্ছিলেন প্রদীপ দাস। যাচ্ছিলেন ফুফা শশুরের মেযের রিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করার জন্য নতুন আত্মীয় বাড়িতে। কিন্তু রাস্তার পথিমধ্যে রংপুরের তারাগঞ্জে’র বুড়ির হাট এলাকায় মব সৃষ্টি করে, ফুফা শশুর রূপলাল দাস ও প্রদীপ দাসকে, এলোপাতাড়ি ভাবে, ডাং,কিল, ঘুষিতে দু’জনেই প্রাণ হারায়। প্রদীপ দাসের পরিবারের এখন ঘনো কালো অন্ধকার নেমে এসেছে,যেন আমাবর্ষা থেকেও কোথায় যাবো কার কাছে যাবে, কী খাবো, কোন কূল কিনারা পাচ্ছি না।। প্রদীপ দাসের পাঁচ সদস্যের পরিবার ছিলো, দুই ছেলে, এক মেয়ে। কোন রকমেই পরিবার চালাচ্ছিলো প্রদীপ দাস। প্রদীপ দাস প্রথমেই মুচির কাজ করছিলো, পরবর্তীতে তার একটা পায়ে মারাত্নক ব্যধি হওয়ার কারণে, একটা পা অবস হয়ে যায়, পায়ে পিছনে অনেক ধার দেনা করে, চিকিৎসা চালিয়ে সুস্হ্য হয়ে, মুচির কাজ বাদ দিয়ে, সবার সহযোগিতা নিয়ে, একটা অটো চার্জার ভ্যান কিনে,পরিবারের মূখে দু’বেলা দু’মুঠো খাবারের সন্ধানে সকাল থেকে রাত অব্দি ভ্যান চালিয়ে উপার্জন করে, পরিবারের মূখে হাসি ফুটাতো।।
জীর্ণ সীর্ণ টিন সীটের ঘরে বসবাস ছিলো প্রদীপ দাসের। প্রদীপ দাস যে জায়গায় বসবাস করছিলো, যে জায়গাটুকু ও অন্যের দেওয়া জায়গা।
প্রদীপ দাসের স্ত্রীর দুলালী রাণীর সাথে কথা বললে, তিনি জানায়, ছইল পইল নিয়ে কোথায় কার কাছে যাবে। হামার মাথা গোজার ঠাইটাও নাই বাবা। যে জায়গাটুকু আছি, সে জায়গাটুকু সেটাও মানুষের দেওয়া। আমি অসুস্থ মানুষ, আমি কোন কাজ কাম করতে পারি না। আমার ঘাড়ে এবং কোমরের হাড় ক্ষয় জাওয়া, কোন রকমের চলাফেরা করতে পারি।পেপার পএিকায় খবর, ও লোক মুখে শুনতে পাই, খালি রূপলাল দাসের বাড়িতে যায়, হামার এতি কেউ আসে না,খালি শুনি অনুদানের কথা, কিন্তু আজ অদ্বি কেউ কোন খোজ খবর ও নিলো না, কোন অনুদান ও পেলাম না। খালি শুনি। মনে হচ্ছে এটা আমাদের সাথে বৈষম্য হচ্ছে, এবং বৈষম্যের শিকার ও হচ্ছি।। হামরা কী দোষ করছি?? প্রদীপ দাসের বড় ছেলে, দুলাল কুমার জানায়, আমার বাবা মারা যাওয়া এক মাস হলো, এই এক মাস থেকে খালি দৌড়া-দৌড়ির মাঝে আছি, খালি সবায় এদিক -সেদিক ডাকায়, কিন্তু আজ অব্দি কোন কাজ হইলো না। এখন আমি কী করবো, কোন কাজ কাম করতে পারি না, আর প্রতিদিন কাজ কাম হয় না, যদিও হয় হাজিরা খুবই সামান্য, এ দিয়ে সংসার চালানো খুবই কষ্ট সাধ্য। এই যে কালকে বাড়িতে ছিলাম, মাটি কাটার কাজ করছি হাজিরা পাইছি তিন শত টাকা।
প্রদীপ দাসের মেয়ে, কুমারী পলাশী রানী জানায়, আমার বাবাকে যে ভাবে মারছে,কতো কাকুতি মিনতি করিও আমার বাবাকে তারা ছাড় দেয় নাই। আমার বাবা মারা যাওয়ার আমরা একেবারে এতিম হয়ে গেছি, আমার পড়াশুনা, আমার বিয়ে সাদি এগুলো আমাদের দায়িত্ব কে নিবে??
প্রতিবেশী প্রভাভী রাণী জানায়, যে কাজটা হয়েছে এটা কোন কাজের মধ্যেই পড়ে না। এ ভাবে মানুষ মানুষকে মারে। এই পরিবারটা একে বারে অসহায় পরিবার। সবায় শুধু রূপলাল দাসের বাড়িতে যায়, এদের খোজ খবর কেউ করে না। তিনি সরকার সহ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, পরিবার গুলো যেন সঠিক বিচার পায়। সবায় যেন সাহায্যে হাত বাড়ায়, পরিবারটি দু’বেলা দু’মঠো খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারবে।
মিঠাপুকুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জিল্লুর রহমানের সাথে কথা বললে, তিনি জানায়, আমরা ঐ পরিবারটির জন্য নিত্য প্রয়োজনী খাবার সামগ্রী নিয়ে যাবো। ইতি মধ্যেই আমরা খোজ খবর নিয়েছি। আমরা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষে থেকে তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করবো।