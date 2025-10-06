ময়মনসিংহ নান্দাইলের আওয়ামী লীগ নেতা শামীম মিয়া গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহে বিশেষ অভিযান চালিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা মো: শামীম মিয়া ওরফে নায়েব আলীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার (৬ অক্টোবর) কোতুয়ালী মডেল থানা পুলিশ এবং ২নং পুলিশ ফাঁড়ির সমন্বিত অভিযানে শহরের বুড়াপীরের মাজার এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।
পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পাওয়া যায় যে শামীম মিয়া আত্মগোপনে রয়েছেন ময়মনসিংহে। এ তথ্যের ভিত্তিতে কোতুয়ালী মডেল থানা পুলিশের বিশেষ টিম ২নং ফাঁড়ির ইনচার্জ সাজেদ কামালের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে। অভিযানে ওসি শিবিরুল ইসলাম এবং ২নং পুলিশ ফাড়ির ইনচার্জ সাজিদ কামাল দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।
শামীম মিয়া আওয়ামী লীগের বনানী ইউনিটের সভাপতি ছিলেন। তার পিতা মো: নাজিম উদ্দিন তার বাড়ি নান্দাইল থানার মাদের নগর গ্রামে। এছাড়াও তার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে বলে জানায় ২নং পুলিশ ফাড়ির সাব ইন্সপেক্টর মো: কাইয়ুম । পুলিশের দাবি, তিনি পূর্ববর্তী সরকারের সময় গাড়ি ভাঙচুর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে হামলার ঘটনায় মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে চিহ্নিত হন। এসব ঘটনায় তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে।গ্রেপ্তারের পর তাকে পুলিশি হেফাজতে রয়েছেন।জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে থানায় নেয়া হবে বলেন জানান ফাঁড়ি পুলিশ এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক আলোচনা- সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়রা আশা প্রকাশ করেছেন, এ ধরনের অভিযানের মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও সুসংহত হবে।