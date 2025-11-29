মসজিদের জমি উদ্ধারে এলাকাবাসীর মানববন্ধন

টাঙ্গাইলের সখীপুরে মসজিদের জমি উদ্ধারে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী। আজ শনিবার (২৯ নভেম্বর) সকালে সখীপুর-গোড়াই সড়কের প্রতিমা বংকী ফাজিল মাদ্রাসা সংলগ্ন এলাকায় ঘন্টাব্যাপী এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে মসজিদ কমিটির সভাপতি সোহরাব মাস্টারের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন জিন্নত আলী মেম্বার, আফসার আলী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান মাস্টার, যুগ্ম সম্পাদক রউফ সহ আরো অনেকে।
এসময় বক্তারা বলেন, তৎকালীন মসজিদ কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুল কদ্দুস মসজিদের দানকৃত ২০ শতাংশ জমি দীর্ঘদিন ধরে চরম স্বেচ্ছাচারিতা, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করে আসছেন। তাকে বারবার সামাজিকভাবে তাগিদ দিলেও তিনি মসজিদের জমি বুঝিয়ে দিচ্ছেন না। এসময় বক্তারা আরো বলেন, আব্দুল কদ্দুস কূটকৌশলে জমির দলিল গোপন রেখে মসজিদের ভবন অন্যত্র নির্মাণ করেন এবং দানকৃত জমিতে নিজ উদ্যোগে দোকানঘর নির্মাণ করে ভোগদখল করে আসছেন।
স্থানীয় এলাকাবাসী দ্রুত মসজিদের জমি উদ্ধার ও আত্মসাৎকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে অভিযুক্ত আব্দুল কদ্দুস বলেন, আমার বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ মিথ্যা। আমি অনেক আগেই মসজিদের জমি বুঝিয়ে দিয়েছি। আমার কাছে সকল কাগজপত্র রয়েছে। আর আমি ওই মসজিদের সভাপতি ছিলাম না।
উল্লেখ্য ১৯৯০ সালে মসজিদ স্থাপনের জন্য ওই এলাকার মো. নায়েব আলী সিকদার, শামছুল আলম, বদরুদ্দোজা ওরফে লোকমান হোসেন, নজিমন নেছা ও মনোয়ারা বেগম ২০ শতাংশ জমি দান করেন।