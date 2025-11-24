মহানবী (সা.)কে নিয়ে কটুক্তি করায় শেরপুরে যুবক গ্রেফতার –শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

শেরপুরের শ্রীবরদীতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) কে নিয়ে কটূক্তিমূলক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে স্ট্যাটাস দেওয়ায় সোহাগ আলী (২২) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গতকাল রবিবার রাতে উপজেলার খরিয়াকাজীরচর ইউনিয়নের লংগরপাড়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। সোহাগ উপজেলার দক্ষিণ লংগরপাড়া এলাকার মো. শুক্কুর আলীর ছেলে। সোমবার দুপুরে তাকে আদালতের মাধ্যমে জেলা কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে। ঘটনাটি নিয়ে এলাকায় তোলপাড় চলছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ২১ নভেম্বর সোহাগ আলী তার ফেসবুক আইডিতে হযরত মোহাম্মদ (সা.) ও কোরআন-হাদীস নিয়ে কটূক্তিমূলক স্ট্যাটাস দেয়। স্ট্যাটাসটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় ধর্মপ্রাণ মুসল্লী ও যুবসমাজের মাঝে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। ওই ঘটনায় ২৩ নবেম্বর রবিবার উপজেলার পূর্ব খরিয়া এলাকার হাফেজ মাওলানা মুফতি মো. জাহিদ মিয়া বাদী হয়ে সোহাগ আলীর নামে শ্রীবরদী থানায় মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় একইদিন রাতে সোহাগকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
এদিকে ফেসবুকে মহানবী (সা.)কে নিয়ে কটূক্তি করে পোস্ট করায় রবিবার দুপুরে উত্তেজিত এলাকাবাসী, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, হেফাজতে ইসলাম, বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলনসহ বিভিন্ন ইসলামী দলের ব্যানারে কটূক্তিকারী সোহাগের সবোর্চ্চ শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি শ্রীবরদী পৌর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। বিক্ষোভ মিছিলে সোহাগ আলীর কঠোর শাস্তির দাবি করেন অংশগ্রহণকারীরা।
এ ব্যাপারে শ্রীবরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল আজম বলেন, ওই ঘটনায় থানায় একটি মামলা হয়েছে। আসামিকে গ্রেফতার করে আদালতের মাধ্যমে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।