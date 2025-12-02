মহানাম সেবক সংঘ,চট্টগ্রাম। রেজি নং চট্টঃ ২৫২২/০৩ এর পরিচালনায়

শ্রীশ্রী প্রভু জগবন্ধু আশ্রম, চট্টগ্রাম, ফতেয়াবাদে শ্রীমন্দির প্রতিষ্টার ২১ তম বার্ষিকী,আচার্য ড. শ্রীমন্ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজ’র ১২২ তম আবির্ভাব উৎসব ও শ্রীশ্রী প্রভু জগদ্বন্ধু আশ্রম, চট্টগ্রাম ‘র ২৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে রজতজয়ন্তী ২০২৫ খ্রি. উদযাপন।
প্রথম পর্বের কর্মসূচি
১ পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ | ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫, বুধবার সকাল ১০ ঘটিকা হইতে ৭ পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি. মঙ্গলবার পর্যন্ত ৭ দিনব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শ্রবণ মঙ্গলম্।
৭ পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ২৩ ডিসেম্বর ‘২৫ খ্রি. মঙ্গলবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় সম্প্রীতি শোভাযাত্রা ।
৮ পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ২৪ ডিসেম্বর ‘২৫ খ্রি. বুধবার শ্রীশ্রী প্রভু বন্ধুসুন্দরের শুভ অভিষেক, শ্রীগুরুদেবের স্মৃতিচারণ, চন্দ্রপাত কীর্তন, সংগীতানুষ্ঠান,ভাগবতীয় আলোচনা সভা – মহা – উদ্ধারণ হরি, তৎপর মহানাম মহাকীর্তন যজ্ঞের শুভ অধিবাস ।
৯ পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি. বৃহস্পতিবার
তারকব্রহ্ম নাম ও মহানাম মহাকীর্তন, শ্রীগুরুদেবের বিশেষ অভিষেক, গ্রন্হ পারায়ন ও সায়াহ্নে মহানাম সম্প্রদায় প্রবর্তিত অভিনব ১৪ মাদল সন্ধ্যারতি ও কীর্তন।
১০ পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি. শুক্রবার শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দের অষ্টকালীন লীলাস্মরণ ও কীর্তন ।
১১ পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রী. শনিবার কুঞ্জভঙ্গ,নগর পরিক্রমা, দধি হরিদ্রা, বন্ধু পরিকরবৃন্দের ভোগানুরাগ, সাধু সংবর্ধনা ও সাধু ভান্ডারা।
দীক্ষাদান করবেন – শ্রীমৎ কান্তি বন্ধু ব্রহ্মচারী মহারাজ,সভাপতি মহানাম সম্প্রদায়, বাংলাদেশ।
উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ,ভারতের সাধু সন্ত মহারাজ গণ, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বরণীয় সন্ন্যাসী, এলাকার বিশিষ্টজন ও রাষ্টীয় অতিথিবৃন্দ।
এছাড়াও নামসুধা বিতরণে থাকবেন—
শ্রীশ্রী নবীনবন্ধু সম্প্রদায় (ফরিদপুর),
শ্রীশ্রী মোহান্ত সম্প্রদায় (ফরিদপুর),
শ্রীশ্রী জগন্নাথ সম্প্রদায় (চট্টগ্রাম), শ্রীশ্রী দ্বাদশ রাখাল সম্প্রদায় (পটুয়াখালী)।
লীলাকীর্তন পরিবেশন করবেন—
শ্রী পলাশ সরকার (ফরিদপুর),
শ্রী গোরাচাঁদ মোহন্ত (ফরিদপুর) এবং শ্রীমতি অনীতা দেবনাথ (বগুড়া)।
আয়োজনে -মহানাম সেবক সংঘ, চট্টগ্রাম। রেজি নং চট্টঃ ২৫২২/০৩
শ্রীশ্রী প্রভু জগবন্ধু চট্টগ্রাম, ফতেয়াবাদ,হাটহাজারী।
আপনারা সকলেই আমন্ত্রিত ।