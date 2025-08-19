মহাসড়কে কঠোর অবস্থানে পুলিশ, হঠাৎ অটোরিকশা উধাও

গাজীপুর জেলার মাওনা হাইওয়ে থানা এলাকা আজ মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ভোর থেকে যেন নতুন রূপে হাজির হলো। ঢাকা–ময়মনসিংহ মহাসড়কের যে অংশে প্রতিদিন সকাল-বিকেলে অসংখ্য তিন চাকার অটোরিকশা ভিড় জমিয়ে রাখত, সেখানে সেদিন দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। হঠাৎ করেই অদৃশ্য হলো অটোরিকশা, নেমে এলো পুলিশ প্রশাসনের কঠোর অবস্থান। মহাসড়কের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছিল পুলিশের নজরদারি। অতিরিক্ত ফোর্স মোতায়েন করে সকাল থেকেই জেলা ট্রাফিক বিভাগ ও মাওনা হাইওয়ে থানার সদস্যরা কঠোর অবস্থানে দাঁড়ান।
এর আগের দিনই (১৮ আগস্ট) হাইওয়ে থানার পক্ষ থেকে মাইকিং করে ঘোষণা দেওয়া হয়, মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী মহাসড়কে তিন চাকার অটোরিকশা চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কোনো অটোরিকশা ধরা পড়লে তা আর ফেরত দেওয়া হবে না, সরাসরি ডাম্পিং করা হবে। পাশাপাশি মহাসড়কের দুই পাশের ফুটপাত দখলমুক্ত করারও নির্দেশ আসে।
ফলে মঙ্গলবার সকাল থেকে মহাসড়কে তৈরি হয় অটোরিকশামুক্ত এক ভিন্ন দৃশ্য। বিশেষত মাওনা চৌরাস্তার উড়ালসেতুর নিচে, যেখানে প্রায় নিয়মিত যানজট লেগেই থাকত, সেখানে আশ্চর্যজনকভাবে যানজটের কোনো চিহ্নই দেখা যায়নি। দীর্ঘদিন পর যাত্রী ও পথচারীরা নির্বিঘ্নে, স্বস্তিতে চলাফেরা করতে পেরেছেন। ব্যবসায়ীদের মুখেও ছিল স্বস্তির হাসি।
স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকে বলছেন, মহাসড়ক যেন হঠাৎ করে ফিরে পেয়েছে তার মূল রূপ। দ্রুতগতির যানবাহনগুলো বাধাহীনভাবে ছুটে চলেছে।
এ ঘটনার পেছনে একটি প্রেক্ষাপটও রয়েছে। এর আগে, ১৪ আগস্ট দেশ বর্তমান পত্রিকার গাজীপুর জেলা প্রতিনিধি সাংবাদিক মুজাহিদ মহাসড়কের তিন চাকার গাড়ি চলাচলকে ঘিরে ব্যাপক দুর্নীতির তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁর অনুসন্ধানে উঠে আসে, প্রতিদিন বিপুল অঙ্কের টাকা বিভিন্ন মহলের পকেটে যাচ্ছে। কারা এই অবৈধ আয়ের সঙ্গে জড়িত, কীভাবে টাকা লেনদেন হয়—সবকিছু নাম-পরিচয়সহ প্রকাশ করেন তিনি।
মাওনা চৌরাস্তার ছাত্র দলের এক কর্মী মো. নিলয় মির্ধা বললেন, দীর্ঘদিন যাবত আমি ছাত্রদেরকে নিয়ে এই অবৈধ ও রিক্সার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাচ্ছি,
প্রতিদিন সাধারণ মানুষের জ্যামের যন্ত্রণা দেখতে হতো। গাড়ি আটকে থাকত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আজকে হঠাৎ দেখি পুরো এলাকা ফাঁকা। মানুষ সহজে চলাফেরা করছে। এমন ব্যবস্থা যদি নিয়মিত হয়, তবে সবারই উপকার হবে।”
অন্যদিকে যাত্রী শামসুল হক প্রদান জানান, অটোরিকশাগুলো যেখানে-সেখানে থেমে যাত্রী তোলে। এতে মহাসড়কে কোনো গতি থাকে না। আজ সকালে যখন ব্যবসায়িক কাজে যাচ্ছিলাম, তখন বুঝলাম সত্যি স্বস্তি এসেছে। তবে এ রকম অভিযান যদি কেবল একদিনের জন্য হয়, আরেকদিন আবার অটোরিকশা ফিরে আসে-তাহলে কোনো লাভ নেই।
মাওনা হাইওয়ে থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আইয়ুব আলী ঢাকা প্রতিদিনকে বলেন, হাইকোর্টের নির্দেশের বাইরে কোনো কিছুই হবে না। মহাসড়ক মূলত দ্রুতগতির যানবাহনের জন্য। সেখানে তিন চাকার অটোরিকশা চলাচল করলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ে, একই সঙ্গে তৈরি হয় তীব্র যানজট। এজন্যই আজ থেকে আমরা কঠোর অবস্থান নিয়েছি। কোনো অটোরিকশা ধরা পড়লেই তা ছাড়া হবে না, সরাসরি ডাম্পিং করা হবে। পাশাপাশি ফুটপাত দখলমুক্ত রাখতে নিয়মিত অভিযান চলবে।