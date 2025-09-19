মাত্র ২০,০০০ টাকায় কার্ভড অ্যামোলেড ও এআই ফিচার সহ স্মার্টফোন নিয়ে আসছে আইটেল সুপার ২৬ আলট্রা

সকলের বিশ্বস্ত স্মার্ট লাইফ ব্র্যান্ড আইটেল, বাংলাদেশে তাদের পরবর্তী প্রজন্মের স্মার্টফোন সুপার ২৬ আলট্রা খুব শীঘ্রই আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করেছে। ২০,০০০ টাকার সেগমেন্টের এই ডিভাইসটি উন্নত ডিজাইন, ফ্ল্যাগশিপ-লেভেল ডিসপ্লে, টেকসই নির্মাণ ও শক্তিশালী এআই ফিচারের সমন্বয়ে এই ক্যাটাগরিতে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে; একইসাথে, এটি সাশ্রয়ী মূল্যে প্রিমিয়াম স্মার্টফোনের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করবে।
নতুন সুপার ২৬ আলট্রা ডিভাইসটি ৬.৮ মিলিমিটারের সুপার স্লিম ডিজাইনে নিয়ে আসায় হাতে আরামদায়ক অনুভূতি দেয় এবং প্রতিদিনের ব্যবহারেও থাকে কার্যকর। এর থ্রিডি কার্ভড অ্যামোলেড ডিসপ্লেতে ১.৫কে রেজল্যুশন ও ১৪৪ হার্জ রিফ্রেশ রেটের সাথে রয়েছে ৪৫০০ নিটস পিক ব্রাইটনেস; যা ইনডোর, আউটডোর বা উজ্জ্বল সূর্যালোকের মধ্যেও চমৎকার ভিজ্যুয়াল নিশ্চিত করে। এতে ব্যবহৃত কর্নিং গরিলা গ্লাস ৭আই ও টাইটানশিল্ড আর্কিটেকচার ডিভাইসে অতিরিক্ত শক্তি যোগ করে এবং রেইন অ্যান্ড স্প্ল্যাশ রেজিজট্যান্স ফোনটিকে প্রতিদিনের চাহিদা পূরণের উপযোগী করে তোলে।
এছাড়াও, অতিরিক্ত ফিচার হিসেবে এনএফসি ওয়ান-টাচ শেয়ারিং, ১.২ কিলোমিটার আলট্রা-লিংক কানেক্টিভিটি ও ইনফ্রারেড রিমোট কন্ট্রোল ফোনটিকে আরও স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক করে তোলে। এর সুবিশাল ৬০০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি সারাদিনের নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহার নিশ্চিত করে। এটি স্লিম এই ফোনটিকে স্টাইলিশ ও টেকসই করে তোলে।
সফটওয়্যারের দিক থেকেও সুপার ২৬ আলট্রায় সর্বাধুনিক এআই ফিচার ব্যবহার করা হয়েছে, যা প্রতিদিনের স্মার্ট অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে। এর এআই ইমেজ এডিটর স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফটো অর্গানাইজ করে ও পোর্ট্রেট উন্নত করে; এতে ব্যবহৃত সিনেমাটিক ভ্লগ জেনারেটর সেকেন্ডের মধ্যেই পেশাদার মানের ভিডিও তৈরি করতে সক্ষম; এআই ক্যামেরা ইরেজার ছবির অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলো মুছে ফেলতে সাহায্য করে এবং সার্কেল টু সার্চ ফিচার ব্যবহারকারীদের নির্বাচিত স্ক্রিন কনটেন্টের ভিত্তিতে তথ্য অনুসন্ধানে সহায়তা করে। আইটেলের এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট সোলা প্রতিদিনের কাজ ও বিনোদনকে আরও সাবলীল করে তোলে।
আইটেল সুপার ২৬ আলট্রা স্টাইল, পারফরম্যান্স ও উদ্ভাবন একসাথে চান এমন তরুণ, ডিজাইন-প্রেমী ও প্রযুক্তি-সচেতন ব্যবহারকারীদের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে। এর উন্নত প্রযুক্তি, প্রিমিয়াম ডিউরেবিলিটি ও শক্তিশালী এআই ইন্টিগ্রেশন এটিকে তার সেগমেন্টে একটি অনবদ্য ডিভাইস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে; যা সাশ্রয়ী মূল্যে ফ্ল্যাগশিপ-লেভেলের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে।