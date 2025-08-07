মাদকের প্রতিবাদ করায় স্ত্রীকে হত্যা, উত্তাল শ্রীপুর, বাড়িতে আগুন

গাজীপুরের শ্রীপুরে মাদক ব্যবসা ও সেবনে বাধা দেওয়ায় স্ত্রীকে নির্মমভাবে মারধর ও শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামী নুরুল ইসলামের বিরুদ্ধে। নিহতের নাম সুইটি আক্তার (২০)। এ ঘটনায় উত্তেজিত জনতা অভিযুক্তের বাড়িতে আগুন দিয়েছে।
গতকাল বুধবার (৬ আগস্ট) রাত সাড়ে ১০টার দিকে শ্রীপুর উপজেলার বরমী ইউনিয়নের বরমী মধ্যপাড়া গ্রামে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। বৃহস্পতিবার সকালে প্রতিবেশীরা চার মাস বয়সী শিশুর কান্নার শব্দ শুনে ঘরে ঢুকে স্ত্রী সুইটির মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ রাতেই লাশ উদ্ধার করে।
নিহত সুইটি ময়মনসিংহের পাগলা থানার নিগুয়ারী ইউনিয়নের চাকুয়া গ্রামের মৃত আফসারুল ইসলামের মেয়ে। দেড় বছর আগে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে বিয়ে হয় গাজীপুরের নুরুল ইসলামের সঙ্গে। তাদের সংসারে চার মাস বয়সী একটি কন্যা সন্তান রয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মাদক সেবন ও বিক্রির সঙ্গে জড়িত ছিল নুরুল ইসলাম। মাদকবিরোধী প্রতিবাদ করায় তার প্রথম স্ত্রী ঘর ছেড়ে চলে যান। দ্বিতীয় স্ত্রী সুইটি আক্তারও নুরুলের কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করতেন। এ নিয়েই দাম্পত্য কলহ লেগেই থাকত।
ঘটনার রাতে ব্যাপক মারধরের পর গলায় চাপ দিয়ে হত্যা করা হয় সুইটিকে। তার শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন ছিল। হাঁটুর নিচ থেকে পা থেঁতলানো, মাথা ও শরীরজুড়ে আঘাতের দাগ ছিল বলে দাবি করেন নিহতের মামা জসিম উদ্দিন। তিনি বলেন, “বিয়ের পর থেকেই সুইটিকে মাদক কেনার টাকার জন্য মারধর করত নুরুল। শেষ পর্যন্ত আমার ভাগনিকে মেরে ফেলল। তার চার মাসের মেয়ে মরদেহের পাশেই কাঁদছিল, শরীরেও রক্ত লেগে ছিল।”
এ ঘটনায় গ্রামে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বৃহস্পতিবার সকালে উত্তেজিত জনতা নুরুল ইসলামের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, “খবর পেয়ে পুলিশ রাতেই ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে। নিহতের শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পিটিয়ে হত্যার পর শ্বাসরোধ করা হয়েছে।”
তিনি আরও জানান, অভিযুক্ত স্বামী ঘটনার পরপরই পালিয়ে গেছেন। তাকে গ্রেপ্তারে অভিযান চালানো হচ্ছে। এ ঘটনায় মামলা হয়েছে। ঘাতকের মা (শাশুড়ি) কে আটক করা হয়েছে।