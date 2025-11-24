সোমবার, ২৪ নভেম্বর ২০২৫, ০৮:৫৮ অপরাহ্ন
/ ময়মনসিংহ

মাদক বিক্রি নিষেধ করায় দুই ভাইকে কুপিয়ে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ

মনিরুজ্জামান মনির, শেরপুর
সোমবার, ২৪ নভেম্বর, ২০২৫, ৪:২৬ অপরাহ্ন

মাদক বিক্রি নিষেধ করায় আজাদ রব্বানী আজিদ ৩২) ও তার বড় ভাই আক্কাস আলী কডা (৪২)কে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা চালিয়েছে স্থানীয় মাদক ব্যবসায়ী খোকন ও তার সহযোগীরা। ১৮ নভেম্বর মঙ্গলবার সদর উপজেলার রৌহা গড়পাড়া গ্রামে মাদক ব্যবসায়ী বাড়িতে ঘটনাটি ঘটে। গুরতর আহত অবস্থায় আজিদ বর্তমান ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

এই ঘটনায় ভুক্তভোগীর স্ত্রী সুহেদা খাতুন শেরপুর সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগ ও এলাকাবাসীর সূত্রে জানা যায়, শেরপুর সদর উপজেলার রৌহা গড়পাড়া গ্রামে ফরিদ মিয়ার ছেলে খোকন মিয়া ও তার স্ত্রী দীর্ঘদিন থেকে এলাকায় মাদক ব্যবসা করে আসছে। মাদক ব্যবসা করতে নিষেধ করায় আজিদের সাথে কথা কাটাকাটি হয় এবং শত্রুতা পোষে রাখে। ১৮ নভেম্বর রাতে খোকন তার স্ত্রীকে দিয়ে বাচ্চার অসুস্থতার কথা বলে আজিদকে ডেকে নিয়ে আসে। ঘরের দরজায় পৌছা মাত্রই মাদক ব্যবসায়ী খোকন, তার স্ত্রী
শারমিন,লিটন,হারেজ,আকাশ,আনোয়ার সহ হামলা চালায় এবং রাম দা দিয়ে শরীরে মাথায় কুপিয়ে হত্যার উদ্দেশ্য রান্না ঘরে নিয়ে ছালার বস্তায় তুলার সময় চিৎকার করতে থাকে। ওই সম চিৎকারের শব্দ পেয়ে আজিদের বড় ভাই কডা দৌড়ে আসলে তাকেও কুপিয়ে মাথা সহ শরীরের বিভিন্ন জায়গা আহত করে। পরে গুরুত্বর অবস্থায় শেরপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক অবস্থার অবনতি দেখে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

এবিষয়ে শেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(ওসি) জুবায়ের আলম বলেন, লিখিত অভিযোগের পেক্ষিতে মামলা রজু করা হয়েছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা পক্রিয়াধীন রয়েছে।


