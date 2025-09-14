মাদারীপুর জেলার শ্রেষ্ঠ ওসি হলেন কে.এম সোহেল রানা 

মাদারীপুরের জেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হয়েছেন কে.এম সোহেল রানা। তিনি কালকিনি থানার ওসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মাদারীপুর জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভা থেকে তাকে পুরস্কৃত করা হয়। কে.এম সোহেল রানা হাতে শ্রেষ্ঠ ওসির পুরস্কার তুলে দেন মাদারীপুরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ নাঈমুল হাছান। কালকিনি থানায় কর্মরত অবস্থায় এটি তার দ্বিতীয়বার পুরস্কারে ভূষিত হয়। এর আগে গত জানুয়ারি মাসে প্রথম বার জেলার শ্রেষ্ঠ ওসি হিসাবে নির্বাচিত হন।
পুলিশ সুপার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের আগষ্ট মাসের নিয়মিত মামলা দায়ের, মামলা নিষ্পত্তি, মাদক উদ্ধার, মাদক ব্যবসায়ী ও সেবক গ্রেপ্তার, জিআর ও সিআর মামলার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা তামিলসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। এতে জেলার শিবচর, সদর, রাজৈর, কালকিনি ও ডাসার এই পাঁচটি থানার মধ্যে কালকিনি থানার কে.এম সোহেল রানা আগষ্ট মাসের শ্রেষ্ঠ ওসি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পরে মাদারীপুর জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয়ের পুলিশ সুপার মো.নাঈমুল হাসান সম্মেলন কক্ষে মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভায় জেলার শ্রেষ্ঠ ওসি হিসেবে কে.এম সোহেল রানার হাতে পুরস্কার তুলে দেন।