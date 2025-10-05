মাদ্রাসায় ৮ বছরের শিশুকে বলাৎকারের অভিযোগ, শিক্ষক আটক

গাজীপুরের শ্রীপুরে একটি হাফিজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক কর্তৃক ৮ বছরের এক শিশুকে বলাৎকারের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষককে আটক করেছে পুলিশ।
আজ রবিবার (৫ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার কেওয়া নতুন বাজার এলাকার কাশফুল উলুম মেহেরুন্নেসা হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানায় এ ঘটনা ঘটে। পরদিন রোববার দুপুরে অভিযুক্ত শিক্ষক মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (২২)–কে আটক করে শ্রীপুর থানা পুলিশ।
ইসমাইল হোসেন ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর থানার ধনতা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি উক্ত মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ভুক্তভোগী শিশু মো. হাসান আলী (৮) ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার মরিচারচর গ্রামের বাসিন্দা।
স্থানীয় ও মাদ্রাসা সূত্রে জানা যায়, শনিবার দুপুরে মাদ্রাসার গোসলখানায় শিশুটিকে বলাৎকার করেন শিক্ষক ইসমাইল। রোববার সকালে শিশুটির বাবা মাদ্রাসায় গেলে ছেলে বিষয়টি জানায়। পরে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসী অভিযুক্ত শিক্ষককে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে।
শ্রীপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) তাজুল ইসলাম বলেন, শিশুটিকে বলাৎকারের পর পরিবার বিষয়টি জানায়। খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থল থেকে অভিযুক্ত শিক্ষক ও শিশুটিকে থানায় নিয়ে আসি। শিশুটিকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা প্রক্রিয়াধীন।
এ বিষয়ে শ্রীপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, ঘটনার পরপরই পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। শিশুটির চিকিৎসা ও আইনি সহায়তা নিশ্চিত করা হয়েছে। অভিযুক্ত শিক্ষককে আদালতে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।