মানবিকতার ছোঁয়ায় সাদা ছড়ি দিবস: শ্রীপুরে ডা. বাচ্চুর উপস্থিতিতে ব্যতিক্রমী আয়োজন

গাজীপুরের শ্রীপুরে আন্তর্জাতিক সাদা ছড়ি দিবস উপলক্ষে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের মাঝে সহায়তা সামগ্রী ও খাবার বিতরণ করা হয়েছে।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) দুপুরে শ্রীপুর মুক্তিযোদ্ধা সংসদ চত্বরে শ্রীপুর উপজেলা প্রতিবন্ধী কল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে এই মানবিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ৪০ জন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীকে সাদা ছড়ি, ৫ জন শারীরিক প্রতিবন্ধীকে ক্র্যাচ এবং ৪০০ জন প্রতিবন্ধীকে খাবার বিতরণ করা হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা প্রতিবন্ধী কল্যাণ সংস্থার সভাপতি আব্দুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির সহ–স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ও গাজীপুর জেলা বিএনপির ১নং যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও জেলা বিএনপি নেতা আবুল মনসুর মন্ডল, পৌর বিএনপির আহ্বায়ক হুমায়ুন কবির সরকার, উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব খায়রুল কবির মন্ডল আজাদ, পৌর বিএনপির ১নং যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন বেপারী, হিট বাংলাদেশের সভাপতি আনোয়ার হোসেন, পৌর বিএনপির আহ্বায়ক সদস্য সাইফুল মোল্লা, বিল্লাল হোসেন, আফাজ উদ্দিন মোল্লা, পৌর যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক সেলিম আহমেদসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।