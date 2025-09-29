মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৭:৪০ পূর্বাহ্ন
মানব কল্যাণে ভৈরবের উপদেষ্টা প্যানেল ঘোষণা

অনলাইন ডেস্ক :
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, ১১:৩৪ অপরাহ্ন

ভৈরব প্রতিনিধি :

কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলার সমাজসেবামূলক সংগঠন “মানব কল্যাণে ভৈরব”-এর উপদেষ্টা প্যানেল ঘোষণা ও আলোচনা সভা সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫) অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনটি রোগীদের জন্য ননস্টপ রক্ত সংগ্রহ, অসহায় প্রসূতি মহিলাদের বিনামূল্যে সিজারিয়ানের ব্যবস্থা, দরিদ্র পিতার কন্যার বিবাহে আর্থিক সহায়তাসহ বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। অনুষ্ঠানে  ভৈরব উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সমাজসেবক মো. আরিফুল ইসলাম-কে সভাপতি করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা প্যানেল ঘোষণা করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মানব কল্যাণে ভৈরবের সাবেক তত্ত্বাবধায়ক এম. এ. বাকী বিল্লাহ।  তিনি বলেন, “মানব কল্যাণে ভৈরব গঠিত হওয়ার পর থেকেই অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আজ উপদেষ্টা প্যানেল ঘোষণা করার মাধ্যমে সংগঠনটির কার্যক্রম আরও কাঠামোগত ও গতিশীল হবে। আমি বিশ্বাস করি, সম্মিলিত প্রয়াসে এই সংগঠন ভৈরববাসীর আস্থার প্রতীকে পরিণত হবে।”

আলোচনা সভায় ভৈরব প্রেসক্লাবের আহবায়ক ও এনটিভির স্টাফ রিপোর্টার মোস্তাফিজুর রহমান আমিন বলেন, “যে সংগঠন অসুস্থ রোগীর জন্য রক্ত সংগ্রহ করে, অসহায় মায়ের বিনামূল্যে সিজারের ব্যবস্থা করে কিংবা দরিদ্র পিতার মেয়ের বিয়েতে সহযোগিতা করে, সেই সংগঠন মানবতার সেবায় অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। আমি আশা করি, মানব কল্যাণে ভৈরব ভবিষ্যতে আরও প্রসারিত হবে।”

এছাড়া ভৈরব উপজেলা যুবদলের আহবায়ক দেলোয়ার হোসেন সুজন বলেন, “মানব কল্যাণে ভৈরব রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, বরং সমাজের কল্যাণে কাজ করছে। আমাদের সবাইকে এই সংগঠনের পাশে দাঁড়াতে হবে, যাতে ভৈরববাসীর যেকোনো বিপদে এটি সবার আগে এগিয়ে আসতে পারে।”

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন নিরাপদ সড়ক চাই ভৈরব শাখার সাধারণ সম্পাদক আলাল উদ্দিন, খেলাফত মজলিস ভৈরব শাখার সভাপতি সাইফুল ইসলাম সাহেল, প্রভাষক সাইদুর রহমান সাইফ, জাতীয় পর্যায়ে রক্ত সৈনিক হিসেবে পুরস্কারপ্রাপ্ত নজরুল ইসলাম, ডা. হুমায়ুন কবীর, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শফিকুল ইসলাম, হিসাম রহমান, শামীম আহমেদ, মনির হোসেনসহ স্থানীয় নানা গণ্যমান্য ব্যক্তি। আলোচনা সভার সঞ্চালনা করেন রকিবুল হাসান ও ইমরান আলম রাতুল।আলোচনা পর্ব শেষে মানব কল্যাণে ভৈরবের সদস্যদের আইডি কার্ড প্রদান করা হয় এবং আগত অতিথিদের বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়।


ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

