মানিকগঞ্জে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা পেল পাঁচ শতাধিক মানুষ

সাইফুল ইসলাম, মানিকগঞ্জ
সোমবার, ২৭ অক্টোবর, ২০২৫, ৬:৫৩ অপরাহ্ন

মানিকগঞ্জে ফ্রি মেডিকেল ও প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছে পাঁচ শতাধিক লোক। আজ সোমবার সকালে সদর উপজেলার নারাঙ্গাই এলাকার ন্যাশনাল ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সকাল দশটা থেকে শুরু হওয়া এই ফ্রি মেডিকেল ও প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ ক্যাম্প শেষ হয় বিকেল তিনটায়।

মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ ও লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ড্রিম সিটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এ ক্যাম্পে সহযোগিতা করে সিআরপি ও ল্যাব ২৪ ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড হাসপাতাল।

ক্যাম্পে ডায়াবেটিক, রক্তের গ্রুপ, ফিজিওথেরাপিসহ বিভিন্ন ধরনের সেবা দেওয়া হয়। ন্যাশনাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও ন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শতাধিক শিক্ষার্থী স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অংশ নেয়।

সিআরপি বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন বয়সী মানুষের শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। এছাড়া ক্যাম্পে অসহায়দের মাঝে ওষুধ বিতরণ, এতিম শিশুদের জন্য বিশেষ খাবার ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাকির হোসেন। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ড্রিম সিটির সভাপতি কাজী লুৎফর রহমান, সিআরপির অধ্যক্ষ প্রকৌশলী মাহবুবুল আলম, মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি এ্যাডভোকেট মাসুদুল হক ও বেসরকারি ক্লিনিক ল্যাব ২৪-এর চেয়ারম্যান ডা. মামুন প্রমুখ।

সেবাগ্রহীতা বদর উদ্দিন বলেন, বাড়ির পাশে ফ্রি স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে খুবই ভালো লাগছে। বিনামূল্যে ডাক্তার দেখিয়ে এবং ওষুধ পেয়ে আমরা আনন্দিত। এমন মানবিক উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের উচিৎ মাঝে মাঝেই এমন উদ্যোগ গ্রহণ করা।

সমন্বয়কারী ড. মুহাম্মদ ফারুক হোসেন বলেন, “এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য শুধু চিকিৎসা নয়, সমাজে মানবিকতার বন্ধন শক্ত করা।” দিনশেষে অংশগ্রহণকারীদের মুখে হাসিই জানিয়ে দেয়, এটি ছিল সেবায় মানবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত।


