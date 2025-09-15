মানুষ গড়ার কারিগর শম্ভু সরকারের অবসরে বিদ্যালয়ে আবেগঘন বিদায় সংবর্ধনা

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার চাতরী ইউনিয়ন বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে সদ্য অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞান শিক্ষক জনাব শম্ভু সরকারের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মচারী, প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থী, স্থানীয় জনগণসহ ইলেকট্রনিক প্রেস মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
জনাব শম্ভু সরকার ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ খ্রি. থেকে ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রি. পর্যন্ত টানা ৩৮ বছরেরও বেশি সময় এই বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষক হিসেবে নিষ্ঠা, সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর শিক্ষকতা শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা, শৃঙ্খলাবোধ ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার পাশাপাশি গণিত-বিজ্ঞানের প্রতি গভীর আগ্রহ ও ভালোবাসা সৃষ্টি করেছে।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুহাম্মদ আবু তাহের। প্রধান অতিথি ছিলেন বিদ্যালয়ের সভাপতি এডভোকেট মো. হাসান কায়েস এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন অভিভাবক সদস্য কাজী আবু তাহের। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সহকারী প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন। পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সহকারী শিক্ষক জনাব শান্তনু মজুমদার।
এছাড়া বক্তব্য দেন শিক্ষক প্রতিনিধি মোহাম্মদ ইদ্রিছ, সহকারী শিক্ষক জুয়েল সাহা, খালেদ নেওয়াজ চৌধুরীসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ। বক্তারা বিদায়ী শিক্ষকের অবদানের কথা স্মরণ করে বলেন
“শিক্ষক তুমি পরশপাথর, মানুষ গড়ার কারিগর। আপনার সততা, নিষ্ঠা ও জ্ঞানের আলো বিদ্যালয় ও সমাজকে করেছে ধন্য। আপনার অবদান যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।”
আরও বলা হয় “হে নির্ভীক জ্ঞানতাপস, আপনার ঋজু ব্যক্তিত্ব, সুষ্ঠু বাচনভঙ্গি এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি অনাবিল স্নেহ আমাদের চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মহাকালের নিয়মে আপনি অবসর নিয়েছেন, তবে আমাদের হৃদয়ে আপনার উপস্থিতি অম্লান থাকবে।”
অনুষ্ঠানের শেষে বিদায়ী শিক্ষক জনাব শম্ভু সরকারের সুস্থ, দীর্ঘ ও কর্মময় জীবনের জন্য দোয়া ও শুভকামনা জানানো হয়।