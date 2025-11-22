মান্নানের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে সোনারগাঁয়ে বিএনপির মশাল মিছিল

বিএনপি ও দলের নেতাকর্মীদের ‘চাঁদাবাজ’ আখ্যা দেওয়ার অভিযোগে নারায়ণগঞ্জ-৩ (সোনারগাঁ-সিদ্ধিরগঞ্জ) আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আজহারুল ইসলাম মান্নানের প্রার্থিতা বাতিলের দাবিতে মশাল মিছিল করেছে দলীয় নেতাকর্মীরা।
গতকাল শুক্রবার (২১ নভেম্বর) রাতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সোনারগাঁ উপজেলার কাঁচপুর এলাকায় সিদ্ধিরগঞ্জ ও সোনারগাঁ থানা বিএনপি এবং বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের আয়োজনে এই মশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি মহাসড়কের বিভিন্ন অংশ প্রদক্ষিণ করে এক সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ সমাবেশে গিয়ে শেষ হয়। এতে নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনের সোনারগাঁ -ও সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকার হাজারো নেতাকর্মী ও নারী কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।
নেতাকর্মীরা অভিযোগ করেন, আজহারুল ইসলাম মান্নান সম্প্রতি একটি গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিএনপির নেতাকর্মীদের চাঁদাবাজ হিসেবে আখ্যা দিয়ে বিদ্রুপ করেন, যা দলের ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন করেছে এবং তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি করেছে।
বিক্ষোভকারীরা বলেন, একজন মনোনীত প্রার্থীর কাছ থেকে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন ও অবমাননাকর বক্তব্য কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এই ধরনের মন্তব্য দলের আদর্শ ও সাংগঠনিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী। তারা দাবি জানান, দলের স্বার্থ ও ভাবমূর্তি রক্ষায় আজহারুল ইসলাম মান্নানের প্রার্থিতা অবিলম্বে বাতিল করে মনোনয়ন প্রত্যাশী অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্য থেকে সুশিক্ষিত, যোগ্য ও পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেওয়া হোক।
মিছিলে বিভিন্ন স্লোগান উচ্চারিত হয়—
“চাঁদাবাজ মান্না সোনারগাঁয়ে চাই না”,
“মান্নানের মনোনয়ন মানি না, মানব না”,
বিক্ষোভকারীরা দলের ভাবমূর্তি রক্ষা ও সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতৃবৃন্দের প্রতি দ্রুত হস্তক্ষেপ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।
উল্লেখ্য, নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আজহারুল ইসলাম মান্নানের একটি অডিও রেকর্ড সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ওই অডিওতে তিনি বিএনপির নেতাকর্মীদের চাঁদাবাজ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন বলে অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনার জন্ম দেয়।