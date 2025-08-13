মাশরুম রান্নার আগে যা জানা জরুরি

ঢাকাপ্রতিদিন লাইফস্টাইল ডেস্ক : আজকাল সারাবছরই মাশরুম পাওয়া যায়। এটি পুষ্টিগুণে ভরপুর। মাশরুম পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন ডি- পাওয়া যায়। মাশরুম রান্না করার ক্ষেত্রে কিছু বিষয় মাথায় রাখা জরুরি। যেমন-
১. মাশরুমের গায়ে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া, জীবাণু থাকে। ঠিকমতো পরিষ্কার করা না হলে মাশরুম খেয়েপেট খারাপ হতে পারে। এ কারণে মাশরুম সঠিক উপায়ে পরিষ্কার করার পর রান্না করা উচিত।
২. চেষ্টা করবেন সব সময় তাজা মাশরুম কিনতে। মাশরুমের গায়ে যদি কোনও ক্ষত থাকে, বা পচে যায়, তা হলে সেটা কেনা ঠিক নয়। তাজা মাশরুম কিনলে তা ফ্রিজে রেখে সংরক্ষণ করতে পারেন।
৩. অন্যান্য সবজির মতো মাশরুম পরিষ্কার করা যায় না। দীর্ঘক্ষণ পানিতে চুবিয়ে রাখাও ঠিক নয়। প্রথমে মাশরুমের ময়লা পরিষ্কার করে নিন, তারপরে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিন। বেশিক্ষণ পানিতে ভিজিয়ে রাখলে মাশরুমের স্বাদ, বর্ণ নষ্ট হয়ে যায়।
৪. ধোয়ার পরেও ভিজা রুমাল বা পেপার টাওয়েল দিয়ে মাশরুম পরিষ্কার করতে পারেন। তবে খুব চেপে পরিষ্কার করা যাবে না। মাশরুম ভেঙে যাবে। এ ছাড়া মাশরুম ধোয়ার পরে সেগুলো শুকনো করে মুছে নেবেন, তা না হলে কালো হয়ে যাবে।
৫. মাশরুম কাটার সময় অনেকেই গোড়াটা ফেলে দেন। কিন্তু গোড়ায় পচন না ধরলে ওই অংশটাও খাওয়া যায়। তবে গোড়ায় পচন ধরলে অবশ্যই ওই অংশ কেটে বাদ দিতে হবে।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর