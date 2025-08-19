মিঠাপুকুরে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাঝে গরু বিতরণ

রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ৭০টি পরিবারের মাঝে বিনামূল্যে বকনা গরু বিতরণ করা হয়েছে।আজ মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) উপজেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের আয়োজনে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে প্রাণিসম্পদ অফিসার ডা. আলতাব হোসেনে এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মুলতামিস বিল্লাহ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ভেটেরিনারি সার্জন ডা. শাকিল আহমেদ, উপজেলা বিএনপির সভাপতি গোলাম রব্বানী, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি শফিকুল ইসলাম ও মিঠাপুকুর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান রিপুল।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথী সহকারী কমিশনার (ভূমি) মুলতামিস বিল্লাহ বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গরু বিতরণ কর্মসূচি তাদের পরিবারকে স্বাবলম্বী করে তুলবে এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার ডা. আলতাব হোসেন বলেন, গরু পালনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর পরিবারগুলো দুধ ও মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবে। পাশাপাশি অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ তৈরি হবে।
অন্যান্য বক্তারা বলেন, গরু বিতরণ কর্মসূচি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর পরিবারগুলোকে স্বাবলম্বী করতে সহায়ক হবে। রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়নে সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান তারা।