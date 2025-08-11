মিঠাপুকুরে স্কুলছাত্রীকে যৌন নির্যাতন,অতঃপর থানায় অভিযোগ

মিঠাপুকুর(রংপুর) প্রতিনিধি, ঢাকাপ্রতিদিন : রংপুরের মিঠাপুকুরে ১৩ বছর বয়সী স্কুলছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠেছে,মধ্য বয়সী এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। গতকাল রোববার (১০ আগস্ট) সকাল আনুমানিক ৮ঃ৩০ ঘটিকার সময় উপজেলার কাফ্রীখাল ইউনিয়নের খোদ্দ কাশিনাথপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। এ বিষয়ে ওই স্কুল ছাত্রীর ভাবি নিজে বাদী হয়ে মিঠাপুকুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।।
অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, ঐ স্কুলছাত্রী (১৩) ঘটনার দিন সকালে তার প্রতিবেশী ভাবী আদুরী বেগমের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে প্রতিবেশী আবুল কালাম (৬০) তাকে উত্যক্ত করে, অশ্লীল কথাবার্তা বলেন এবং বিভিন্ন প্রলোভণ দেখিয়ে বিভিন্ন কুপ্রস্তাব দিয়ে থাকেন। এক পর্যায়ে জোরা-জোরি ও ধস্তাধস্তি করে মেয়েটির স্পর্শকাতর জায়গুলোতে হাত দেন।এতে মেয়েটি চিৎকার করলে আশেপাশের লোকজন ঘটনা স্হানে ছুটে আসেন। তখন আবুল কালাম দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে সেখান থেকে পালিয়ে যান।
স্থানীয়রা জানান,আবুল কালামের শুধু এই ঘটনা নয়, ইতিপূর্বে সে আরও অনেক ঘটনা ঘটিয়েছে, সে সব গুলো ছিলো নারী কেলেঙ্কারির,এবং সে মামলায় জেলে গিয়েছিলেন। পরে সেটি টাকার বিনিময়ে রফা দফা করেছেন। আবার এই ঘটনা ঘটিয়েছে। আমরা চাই, এই দূর চরিত্র লোকের উপযুক্ত শাস্তি হোক। যাতে পরর্বতীতে এ ধরণের কাজ কেউ করতে সাহস না পায়।।
অভিযুক্ত আবুল কালামের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, আমি এসব কিছু করিনি। আপনারা কিছু লেখালেখি করিয়েন না। আমি রাতে আপনাদের সাথে দেখা করবো ।
তবে তার স্ত্রী জানান, নাতনী হয়, তাই একটু দুষ্টুমি করেছে। আপনারা পত্র পত্রিকায় লেখালেখি করিয়েন না। আমরা বিষয়টি স্থানীয়ভাবে বসে মিমাংসা করবো ।
মিঠাপুকুর থানার (ওসি) নুরে আলম সিদ্দিকী জানান, এ বিষয়ে একটি অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর