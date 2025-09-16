মিঠাপুকুর উপজেলা আ.লীগ নেতা রেজাউল করীম টুটুল গ্রেফতার

রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রাণ বিষয়ক সম্পাদক ও চেংমারী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান রেজাউল কবির টুটুলকে (৪৭) গ্রেফতার করেছে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে তাকে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয়। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের মিডিয়া সেল থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
গ্রেফতারকৃত রেজাউল কবির টুটুল চেয়ারম্যান মিঠাপুকুর উপজেলার জালাদীপুর (মধ্যপাড়া) গ্রামের আব্দুল ফাত্তাহর ছেলে।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ২০২৪ সালের ১৮ জুলাই রংপুর নগরীর মর্ডান মোড়ে ছাত্র-জনতার উপর সশস্ত্র হামলা ও গুলি বর্ষণের ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলার অন্যতম আসামি তিনি। মামলার পর ৫ আগস্ট থেকে তিনি আত্মগোপনে ছিলেন।
পুলিশ জানায়, সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টার দিকে রংপুর নগরীর আরকে রোড জনতা ক্লিনিকের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে আত্মগোপনে ছিলেন টুটুল। তার বিরুদ্ধে হত্যাসহ একাধিক মামলা রয়েছে। সোমবার রাতে রংপুর মহানগরীর আইডিয়াল মোড় এলাকায় বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ রংপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব তানজিম আলম তাসিম ও মুখ্য সংগঠক মাহমুদুর রহমান লিওনের নেতৃত্বে জুলাই আন্দোলনের কর্মীরা তাকে হাতেনাতে আটক করেন। পরে তাকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়।