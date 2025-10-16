মিরপুরের রূপনগরে অগ্নিকাণ্ডে ১৬ জন নিহতের ঘটনায় বন্দর প্রেসক্লাবের গভীর শোক

রাজধানীর মিরপুর রূপনগরে পোশাক কারখানা ও কেমিক্যাল গোডাউনে অগ্নিকাণ্ডে ১৬ জন নিহত ও বেশ ক’জন শ্রমিক আহত হওয়ার ঘটনায় গভীর শোক জানিয়েছে নারায়ণগঞ্জের বন্দর প্রেসক্লাব।একইসাথে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যাবস্থা গ্রহণের দাবী জানানো হয়।এছাড়া নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত দৈনিক খবরের পাতা পত্রিকার প্রধান আলোকচিত্রী শিপন আহম্মেদ গত সোমবার (১৩ অক্টোবর) হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করায় শোক প্রকাশ করে পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান প্রেসক্লাব নেতৃবৃন্দ।
সদস্যদের পক্ষে সভাপতি আতাউর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল আলম জাহিদ এক শোকবার্তায় জানান, পোশাক কারখানায় শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এতগুলো মানুষকে নির্মমভাবে জীবন দিতে হয়েছে।গুরুতর আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে এবং নিহতদের পরিবারকে পর্যাপ্ত সহযোগিতার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানিয়ে নেতৃবৃন্দ জানান,জীবনের সেরাটা দিয়ে নারায়ণগঞ্জে ফটো সাংবাদিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন শিপন আহম্মেদ। দীর্ঘ বছর যাবত সংবাদ মাধ্যমে নৈতিকতা, সাহসীকতা ও সুনামের সাথে কাজ করেছেন তিনি।তার পেশাগত দক্ষতার কারণে নারায়ণগঞ্জবাসী সন্মানের সাথে তাকে স্বরণ করবে।নিহতদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে ঐতিহ্যবাহী বন্দর প্রেসক্লাব।