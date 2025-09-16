মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:৫৮ অপরাহ্ন
মিরপুর ইংলিশ ভার্সন কলেজে নবীন বরণ অনুষ্ঠিত

অনলাইন ডেস্ক :
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, ৬:১০ অপরাহ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদক :

রাজধানীর মিরপুর ইংলিশ ভার্সন কলেজে নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর,২০২৫) মিরপুর ১৩ নম্বর সেকশনে অবস্থিত কলেজের নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকের উপস্থিতিতে এক অনাড়ম্বর আয়োজনের মাধ্যমে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের এ নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মিরপুর ইংলিশ ভার্সন কলেজের অধ্যক্ষ ইয়াহিয়া খান রিজন।

কলেজের শিক্ষিকা আফরোজা নাজনীন এর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে আলহাজ মধু বেপারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মীর আব্দুল মালেক প্রধান অতিথি, ঢাকা সাব-এডিটরস কাউন্সিলের (ডিএসইসি) ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাংবাদিক নাহিদ হাসান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিজয় ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক কামরুল হাসান, মিরপুর ইংলিশ ভার্সন কলেজের শিক্ষক বেগম এ জান্নাত পলি, নাঈমুর রহমান সফিকসহ আরো অনেক শিক্ষকবৃন্দ নবীন বরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই আগত অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেয় কলেজের শিক্ষার্থীরা। এরপর পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন কলেজের ধর্মীয় শিক্ষক মুফতি মো. গিয়াস উদ্দিন আহমেদ’। নবীনদের স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন কলেজের ইংরেজী শিক্ষক নাঈমুর রহমান সফিক।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মীর আব্দুল মালেক বলেন, মিরপুর ইংলিশ ভার্সন কলেজের এই মহতী অনুষ্ঠানে আসতে পেরে আনন্দিত। তিনি কলেজের একাডেমিক ও ভর্তি কার্যক্রম দেখে অধ্যক্ষ ইয়াহিয়া খান রিজনসহ শিক্ষক মন্ডলী ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের সব সময় মানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখার উদাত্ত আহবান জানান। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, মিরপুর ইংলিশ ভার্সন কলেজ একদিন দেশের সেরা কলেজগুলোর মধ্যে অন্যতম একটা কলেজ হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ঢাকা সাব-এডিটরস কাউন্সিলের (ডিএসইসি) ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাংবাদিক নাহিদ হাসান বলেন, এইচএসসি লেভেল জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। এখান থেকেই মানুষের ভবিষ্যত চুড়ান্ত হয়ে যায়। তিনি বলেন সফলতা পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। মিরপুর ইংলিশ ভার্সন কলেজর আজকের নবীন শিক্ষার্থীরা তাদের মেধা দিয়ে কাঙ্খিত সফলতা অর্জনের মাধ্যমে এই কলেজেকে আরো অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
সভাপতির বক্তব্যে মিরপুর ইংলিশ ভার্সন কলেজের অধ্যক্ষ ইয়াহিয়া খান রিজন বলেন, পরীক্ষায় শুধু জিপিএ ৫.০০ বা ভালো ফলাফল করাই সফলতা নয়, প্রকৃত সফলতা হচ্ছে আগে ভালো মানুষ হতে হবে। এরপর চেষ্টা করতে হবে ভালো একটা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে বাবা মার স্বপ্ন পূরণ করা। সে লক্ষ্য পূরণে ১ম বর্ষ থেকেই সচেষ্ট থাকতে হবে। কারণ এই দুই বছর প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য খুবই গুরুত্বপুর্ণ।

অধ্যক্ষ ইয়াহিয়া খান রিজন শিক্ষার্থীদের সবাইকে মিরপুর ইংলিশ ভার্সন কলেজকে হৃদয়ে ধারণ করার জন্য আহবান জানান। তিনি পিতা মাতার সাথে সর্বদা ভালো ব্যবহার ও তাদের দোয়া নিয়ে জীবন সফল করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। অনেক ব্যস্ততার মধ্যে নবীন বরণ অনুষ্ঠানে আসার জন তিনি অতিথিবৃন্দকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান।

নবীন বরণ অনুষ্ঠান সফল করার জন্য ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা,কর্মচারী সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি। অনুষ্ঠান শেষে দুপুরে সবার জন্য ছিল বিশেষ স্ন্যাক্স ব্যবস্থা।


