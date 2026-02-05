মিরপুর ইংলিশ ভার্সন স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্টিত

রাজধানীর মিরপুর ইংলিশ ভার্সন স্কুল, ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অফ মিরপুর (আইএসএম) এবং মিরপুর সিটি স্কুল এন্ড কলেজ এর সমন্বয়ে আন্ত: বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্টিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারী, ২৬) রাজধানীর মিরপুর ১৪ নম্বরের পুলিশ স্টাফ কলেজ (পিএসসি) ক্রিকেট মাঠে ইকেআর ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে এক সঙ্গে তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্টিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডক্টরস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব)’র কেন্দ্রীয় মহাসচিব ডাঃ জহিরুল ইসলাম শাকিল, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামের কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য লস্কর মোঃ তসলিম, ছাত্রদল ঢাকা মহানগর পশ্চিমের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রঞ্জন আহমেদসহ তিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকবৃন্দ।