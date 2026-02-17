মির্জা ফখরুল স্থানীয় সরকার মন্ত্রী হওয়ার খবরে ঠাকুরগাঁওয়ে মিষ্টি বিতরণ

বিএনপির মহাসচিব ও ঠাকুরগাঁও ১ আসনের সংসদ সদস্য মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নবগঠিত মন্ত্রিসভায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন।
আজ মঙ্গলবার বিকেলে শপথ গ্রহণের পর জেলা শহরের বিভিন্ন স্থান, বিশেষ করে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে আনন্দ উদ্যাপন করেন দলটির নেতাকর্মী ও সমর্থকেরা। এর আগে মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীতে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। অনুষ্ঠানটি জেলা বিএনপির কার্যালয়ে টেলিভিশনে সরাসরি দেখেন দলটির নেতাকর্মী ও সমর্থকেরা। পরে সেখানে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।
জেলা বিএনপি কার্যালয়ের দেখভালকারী আনারুল ইসলাম জানান, শপথ শেষে তিনি দুই কেজি মিষ্টি এনে উপস্থিত লোকজনকে খাওয়ান। মির্জা ফখরুল মন্ত্রী হওয়ায় তিনি খুব আনন্দ পেয়েছেন ।
এদিকে, আনন্দে আবেগাপ্লুত ঠাকুরগাঁও পৌর শহরে আর্টগ্যালারী এলাকার ব্যবসায়ী সালাউদ্দিন বলেন, আমাদের মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর পূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ায় পুরো জেলার মানুষ খুশি। আমার প্রত্যাশা, এর ফলে ঠাকুরগাঁওয়ের স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে নতুন গতি আসবে।
জেলার নাট্য ব্যক্তিত্ব ফজলে এলাহী মুকুট চৌধুরী বলেন, মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়ায় এলাকার উন্নয়নে কাজ করার বড় সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক পয়গাম আলী বলেন, দেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবে এই দায়িত্ব পাওয়া উচিত ছিল। এতে জেলায় উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়েছে।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঠাকুরগাঁও ১ আসনে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৩৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সমর্থিত প্রার্থী দেলাওয়ার হোসেন। তিনি পেয়েছেন ১ লাখ ৪১ হাজার ১৭ ভোট ।