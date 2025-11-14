মুকসুদপুরের কৃতি সন্তান আশেক হাসান সাগর যশোরের নতুন জেলা প্রশাসক

গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলার মুকসুদপুর পৌরসভার গোপিনাথপুর গ্রামের কৃতি সন্তান আশেক হাসান সাগর যশোর জেলার নতুন জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে পদায়ন হয়েছেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে তাঁর এই পদায়নের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। এর মাধ্যমে প্রশাসনে নতুন দায়িত্ব নিয়ে জনগণের কল্যাণে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন এই তরুণ ও মেধাবী কর্মকর্তা।
আশেক হাসান সাগর ফরিদপুর জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসে উপ-সচিব হিসেবে সুনামের সাথে দায়িত্বরত ছিলেন। সরকারি দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠা,কর্মদক্ষতা ও সততার কারণে তিনি সবসময়ই সহকর্মী ও ঊর্ধ্বতনদের কাছে প্রশংসিত ছিলেন।
পারিবারিক পরিমণ্ডলে তিনি একজন শিক্ষিত ও সম্মানিত পরিবারের সদস্য। তার পিতা বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা: সোহরাব হোসেন কোবাদ মিয়া এলাকার একজন সমাজসেবক মানবিক মানুষ হিসেবে ব্যাপক সুনাম রয়েছে। মা-ও শিক্ষামূলক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে পরিচিত মুখ ছিলেন। প্রায় এক বছর আগে তার মাতা মৃত্যুবরন করেছেন। আশেক হাসান সাগরের বড় ভাই মাহাবুব হাসান বাবর সরকারী মুকসুদপুর কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পরিবারের এই মূল্যবোধ
,শিক্ষা ও নৈতিকতা তাঁর কর্মজীবনে প্রভাব ফেলেছে বলে উল্লেখ করেন কাছের মানুষরা। যশোরের জেলা প্রশাসক হিসেবে নতুন দায়িত্ব পাওয়া প্রসঙ্গে আশেক হাসান সাগর বলেন,এই গৌরবময় অর্জনের পুরো কৃতিত্ব আমার পিতা-মাতার। তাদের নৈতিকতা,পরিশ্রম আর দোয়া আমাকে আজকের জায়গায় এনে দিয়েছেন। আমি সবসময় সততা,নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে কাজ করতে চাই।
দেশের মানুষকে সেবা করাই আমার মূল লক্ষ্য। তিনি আরো জানান, যশোরের উন্নয়ন,প্রশাসনিক শৃঙ্খলা,সেবা নিশ্চিতকরণ ও জনগণের সমস্যার সমাধানে তিনি সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও পরিশ্রমের সাথে কাজ করবেন।মুকসুদপুরের স্থানীয় জনসাধারণ ও শুভানুধ্যায়ীরা আশেক হাসান সাগরের এই অর্জনে আনন্দ প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর সফল কর্মজীবনের জন্য শুভ কামনা জানিয়েছেন।
মুকসুদপুর উপজেলার কৃতি সন্তান আশেক হাসান সাগর যশোরের নতুন জেলা প্রশাসক হিসেবে পদোন্নতি পাওয়ায় মুকসুদপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কাজী মো: ওহিদুল ইসলাম তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।