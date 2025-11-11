মুকসুদপুরে গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসক কামরুজ্জামানের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মুহম্মদ কামরুজ্জামান মহোদয়ের পদোন্নতি ও বদলিজনিত কারনে আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টায় উপজেলা পরিষদ বিজয় সভাকক্ষে মুকসুদপুর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিদায়ী গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মুহম্মদ কামরুজ্জামান। মুকসুদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফার সভাপতিত্বে এবং উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা সায়েদ উদ্দিনের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রায়হান ইসলাম শোভন, মুকসুদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল,উপজেলার কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, গোপালগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মুকসুদপুর জোনাল কার্যালয়ের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মোহাম্মদ তুষার আহমেদ, বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মোল্লা ও মুকসুদপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি মো: ছিরু মিয়া প্রমূখ।
অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি বিদায়ী গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মুহম্মদ কামরুজ্জামান মহোদয়কে মুকসুদপুর উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিদায়ী সংবাদর্ধনা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বিদায়ী জেলা প্রশাসক মুহম্মদ কামরুজ্জামান মহোদয়ের পিতা-মাতা উপস্থিত ছিলেন।