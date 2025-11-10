মুকসুদপুরে চলমান জাতীয় টাইফয়েড টিকা ক্যাম্পেইন উপলক্ষে কো-অর্ডিনেশন সভা

মুকসুদপুরে চলমান জাতীয় টাইফয়েড টিকা ক্যাম্পেইন-২০২৫ উপলক্ষে ১০ নভেম্বর সোমবার দুপুর ১২টায় কো-অর্ডিনেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মুকসুদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফার সভাপতিত্বে এবং মুকসুদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার মানষ চক্রবর্তী সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন মুকসুদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রায়হান ইসলাম শোভন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার শাহাদাত হোসেন মোল্লা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা: জাহাঙ্গীর আলম,উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির,মুকসুদপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি মো: ছিরু মিয়া,সিনিয়ার সহ-সভাপতি হাফিজুর রহমান লেবু,সাধারন সম্পাদক কাজী মো: ওহিদুল ইসলাম,সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম শরীফ, মুকসুদপুর উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মোঃ শহিদুল ইসলাম, সিনিয়র সহ-সভাপতি মশিউর রহমান মিন্টু, প্রেসক্লাব মুকসুদপুরের সভাপতি আহমোদ মোল্লা ও দৈনিক বিজয় সকাল পত্রিকার গোপালগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি সাঈদ আহাম্মেদ টুটুল মল্লিক প্রমূখ।
এবছর মুকসুদপুর উপজেলায় ৮৪,৪৬২ জন ৯মাস থেকে ১৫ বছরের কিশোরকে টিকা দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এপর্যন্ত ৬৭,৮৩৬ জনকে টিকা দেয়া হয়েছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বাকি শিশু-কিশোরদের টিকা দেয়া হবে বলে মুকসুদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রায়হান ইসলাম শোভন জানিয়েছেন।