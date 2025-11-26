মুকসুদপুরে জাতীয় প্রাণি সম্পদ সপ্তাহ ও প্রাণি সম্পদ প্রদর্শনী উপলক্ষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

“দেশীয় জাত,আধুনিক প্রযুক্তি: প্রাণি সম্পদের হবে উন্নতি” আমিষেই শক্তি, আমিষেই মুক্তি” শীর্ষক শ্লোগানের ভিত্তিতে জাতীয় প্রাণি সম্পদ সপ্তাহ ও প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী-২০২৫ উপলক্ষে সারাদেশের ন্যায় ২৬ নভেম্বর আজ বুধবার সকাল- ১০টায় মুকসুদপুর উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের বাস্তবায়নে,প্রাণী সম্পদ ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর অর্থায়নে এবং মুকসুদপুর উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় মহারাজপুর ইউনিয়নের বনগ্রাম বাজার মাঠে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মুকসুদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ আবুল হাছনাত।
মুকসুদপুর উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার ডা: মোঃ জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে এবং প্রাণী সম্পদ অফিসের স্টাফ প্রবীর বাকচী ও সুকান্ত মৃধার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রায়হান ইসলাম শোভন, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো:মিজানুর রহমান,উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির,উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা সাইয়্যেদ উদ্দিন আহম্মেদ,জনতা ব্যাংক পিএলসি মুকসুদপুর শাখার ম্যানেজার এনামুল হাসান, মুকসুদপুর প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক কাজী মো: ওহিদুল ইসলাম,মুকসুদপুর উপজেলা প্রেসক্লাবের সিনিয়র সভাপতি মশিউর রহমান মিন্টু,মুকসুদপুর রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি তারিকুল ইসলাম ও সোনালী নিউজ টিভির গোপালগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি সাঈদ আহমেদ টুটুল মল্লিক ও এলাকার সফল খামারি মালিক মো: লিয়াকত হোসেন প্রমূখ। সার্বিক তত্ত্বাবধায়ন ও পরিচালনায় ছিলেন উপজেলা প্রাণি সম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডা: আব্দুল মোমিন। উপজেলার বিভিন্ন খামারীরা তাদের পালিত গরু, ছাগল ও পশু পাখির স্টলের প্রদর্শন করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি মুকসুদপুর উপজেলা প্রাণি সম্পদ অফিসার ডা: মোঃ জাহাঙ্গীর আলম বলেন,
খামারিদের ন্যায্য মূল্য এবং দেশের চাহিদা অনুযায়ী গরুর খামারি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি ভাবে ভূ্র্তি দেয়ার দাবি জানান।