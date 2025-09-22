মুকসুদপুরে দূর্গাপূজা উপলক্ষে মুকসুদপুর থানার আয়োজনে প্রস্তুতিমুলক সভা অনুষ্ঠিত

আসন্ন শারদীয় দূর্রগাপূজা-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে ২২ সেপ্টেম্বর আজ সোমবার বিকাল ৪টায় থানা মিলনায়তনে মুকসুদপুর থানার আয়োজনে প্রস্তুতিমুলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মুকসুদপুর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মো: আব্দুল বাছেদ।
মুকসুদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে এবং মুকসুদপুর থানার সেকেন্ড অফিসার সুকান্ত বাউলের সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন মুকসুদপুর উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি সুনীল চন্দ্র মন্ডল, মুকসুদপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি মো: ছিরু মিয়া, উপজেলা মহিলা দলের সাধারন সম্পাদক রুপা লতা মন্ডল, উপজেলা পূজা উদযাপন ফ্রন্টের সদস্য সচিব স্বপন কুমার সাহা, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্টের মুকসুদপুর শাখার সদস্য সচিব সনজিদ বালা প্রমূখ।
সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্টের আহবায়ক পংকজ কুমার সাহা,মুকসুদপুর সদর মন্দির কমিটির সভাপতি অখিল সাহা, মুকসুদপুর প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক কাজী মো: ওহিদুল ইসলাম,মুকসুদপুর প্রেসক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি হাফিজুর
রহমান, যুগ্ম সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন, আরেফিন মুক্তা,দপ্তর সম্পাদক পরেশ বিশ্বাসসহ মুকসুদপুর উপজেলার ১টি পৌরসভা ও ১৬টি ইউনিয়নের মন্দির কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক ও স্থানীয় সাংবাদিকগণ।