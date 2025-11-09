মুকসুদপুরে পুষ্টি বাগান প্রকল্পের বরাদ্দে নয়ছয়!

মুকসুদপুর উপজেলার কৃষি অফিসার বাহাউদ্দিন সেখ ও তার আপন মামাতো ভাই উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা বশির আহমেদ মোল্লা (দুই ভাই) এর যোগসাজশে ৫শ এর অধিক পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত প্রকল্পের বরাদ্দ আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠেছে। কৃষকদের জন্য আসা বরাদ্দ অর্থ আত্মসাতের ঘটনায় স্থানীয় মানুষের মাঝে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। সেই সাথে কৃষি দপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়। অপরদিকে পারিবারিক পুষ্টি বাগান প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থ আত্মসাৎ করা ওই কৃষি অফিসার বাহাউদ্দিন সেখ সম্প্রতি পদোন্নতি পেয়ে ভোলা জেলার খামার বাড়িতে অতিরিক্ত উপ-পরিচালক পদে পদায়ন পেয়েছেন।
চোখের সামনে জলজ্যান্ত এমন দুর্নীতি করার পরে বদলি হয়ে যাওয়া এবং পদোন্নতি পাওয়ায় মুকসুদপুরের বিভিন্ন ইউনিয়ন ও গ্ৰামের সাধারণ নিরিহ কৃষকদের মাঝে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, একাধিক কৃষক অভিযোগ করে বলেন, আমরা অশিক্ষিত কৃষক মানুষ, আমাদের একবার ট্রেনিং, সার ও ওষুধ দিয়ে পাঁচ বার স্বাক্ষর নেয়ার রেকর্ড আছে মুকসুদপুর কৃষি অফিসের। আমাদের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে পুষ্টি বাগান স্থাপনের জন্য প্রায় ২৫০ জন কৃষকদের মাঝে সার ঔসুধ, বীজ দেয়া হয়েছিল। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে কিছুই দেয়া হয়নি আমাদের। এখন লোকমুখে শুনতে পাচ্ছি, ২০২৪-২৫ অর্থবছরেও মুকসুদপুরের কৃষকদের জন্য ৫২১ টি “পারিবারিক পুষ্টি বাগান ‘রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য অর্থ বরাদ্দ ছিল। কিন্তু কৃষি কর্মকর্তারা সেসব তথ্য লুকিয়ে আমাদেরকে না দিয়ে ঠকিয়েছে। নিরিহ কৃষকদের হক মেরে খেয়েছে, আমরা অর্থ আত্মসাৎ এর সাথে জড়িত কৃষি কর্মকর্তাদের শাস্তিমূলক বিচার দাবি করছি।
প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের সূত্র বলছে, পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে উল্লেখিত কৃষকদের মাঝে ৫২১ টি পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপনের উদ্দেশ্য মুকসুদপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার অনুকূলে বরাদ্দ দেয় প্রকল্প পরিচালক। এরপর একই প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে উল্লেখিত কৃষক ও পুষ্টি বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য পুনরায় ১০ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। এ বিষয়ে মুকসুদপুর উপজেলার কৃষি অফিসের একটি গোপন সূত্র জানিয়েছে, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে বরাদ্দ পাওয়ার পর উপজেলার কৃষি অফিসার বাহাউদ্দিন সেখ ও তার আপন মামাতো ভাই উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা বশির আহমেদ মোল্লা দুজন মিলে যোগসাজশ করে ৫২১ টি পারিবারিক পুষ্টি বাগানের পরিবর্তে ২৫০টির মত পুষ্টি বাগান স্থাপন করান। বাকি ২৬১টি পুষ্টি বাগানের বরাদ্দ দুই মামাতো-ফুপাতো ভাই ও তৎকালীন আওয়ামীলীগের নেতাদের সাথে ভাগাভাগি করে সম্পূর্ণ অর্থ আত্মসাৎ করেন। এরপর একই প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে উল্লেখিত কৃষক ও পুষ্টি বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য ১০ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা বরাদ্দ আসে।
কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্ত ও আত্মসাৎকারী উপজেলার কৃষি অফিসার বাহাউদ্দিন সেখ ও তার আপন মামাতো ভাই উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা বশির আহমেদ মোল্লা বরাদ্দকৃত সমুদয় টাকা আত্মসাৎ করে খুব কৌশলে। পরে ভুয়া বিল ভাউচার ও মাস্টাররোল করে অফিসে হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণ করে। পাশাপাশি অডিট অফিসারদের অর্থ দিয়ে সকল কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে বলে তথ্য প্রকাশ করে।
মুকসুদপুর উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে আরো জানা গেছে, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা বশির আহমেদ মোল্লা দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় মুকসুদপুর উপজেলার কর্মরত আছেন। বেশি ক্ষমতা খাটানো ও দূর্নীতি, অনিয়ম করার উদ্দেশ্যে নিজের আপন ফুফাতো ভাই বর্তমান কৃষি অফিসার বাহাউদ্দিন সেখ কে ২০২২ সালে আওয়ামীলীগ নেতাদের সহযোগিতায় লবিংয়ের মাধ্যমে পোস্টিং করিয়ে মুকসুদপুর কৃষি অফিসে আনেন। এরপর দুই ভাই মিলে ইচ্ছে মত অনিয়ম ও দূর্নীতি শুরু করেন। তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে তাদের সখ্যতা থাকায় তাদের বিরুদ্ধে ভয় কেউ কোন কথা বলতে পারেনি। তাদের দূর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য যাতে বাহিরে যেতে না পারে সে কারনে বশির আহমেদ মোল্লা কে পশারগাতী ইউনিয়ন থেকে ডেভেলপমেন্ট সেকশনে ফাইলপত্র রক্ষণাবেক্ষণ ও হিসাব শাখায় বসান কৃষি অফিসার বাহাউদ্দিন সেখ।
এ সকল অভিযোগের বিষয়ে মুকসুদপুর উপজেলা কৃষি অফিসার বাহাউদ্দিন সেখ বলেন, তাদের বিরুদ্ধে ওঠা সকল অভিযোগ ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। একটি স্বার্থন্বেষী মহল আমি ও আমার মামতো ভাইয়ের নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে। চিনি অর্থ আত্মসাৎ এর বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে প্রকল্প পরিদর্শনের দাবি করেন।
এবিষয়ে মুকসুদপুর উপজেলার নিবার্হী অফিসার পলাশ কুমার দেবনাথ স্থানীয় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, নিরিহ কৃষকদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাৎকারীদের কোন প্রকার ছাড় দেওয়া হবে না। খুব দ্রুত এসব অভিযোগের ভিত্তি যাচাই-বাছাই করে অভিযুক্তদের সনাক্ত করে শাস্তির আওতায় আনা হবে।