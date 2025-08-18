মুকসুদপুরে বিএনপির সদস্য সংগ্রহ ও পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলার মুকসুদপুর পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ড বিএনপির সদস্য সংগ্রহ ও পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৭আগস্ট রবিবার রাত ৮টায় মুকসুদপুর পৌরসভার গোপিনাথপুর গ্রামের তেরাইসা মোড়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সেলিমুজ্জামান সেলিম বলেন,বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য আগামী নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের উন্নয়ন ও জনগণের মুক্তির জন্য খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের মনোনীত প্রার্থীদের ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিতে হবে। তিনি অভিযোগ করেন,একটি দল দেশে ফ্যাসিবাদ কায়েম করে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করেছিল, যারা পালিয়ে গেছে তাদের আর ফিরে আসার সুযোগ নেই। একটি দল দেশে ফ্যাসিবাদ কায়েম করে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করেছিল। যারা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে তাদের আর ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। দেশের উন্নয়ন ও জনগণের মুক্তির জন্য আগামী নির্বাচনে খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের মনোনীত প্রার্থীদের ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিতে হবে।
৫নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মশিউর রহমান টুটুল মিয়ার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মো: সাবু শেখের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন গোপালগঞ্জ জেলা বিএনপিরর সদস্য সচিব এ্যাড: কাজী আবুল খায়ের, গোপালগঞ্জ জেলা বিএনপির সদস্য ও গোপালগঞ্জ জজ কোটের পিপি এ্যাড: এস আলম সেলিম, গোপালগঞ্জ জেলা বিএনপির সদস্য ও গোপালগঞ্জ জজ কোটের পিপি এ্যাড: তৌফিকুর ইসলাম,
উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুস সালাম খান,সাধারণ সম্পাদক তারিকুল ইসলাম রাজু,মুকসুদপুর পৌর বিএনপির সভাপতি আবুল বাশার টুলটু,সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান মিন্টু,মুকসুদপুর পৌর বিএনপির সাবেক আহবায়ক মোয়াজ্জেম হোসেন মিন্টু,উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক মেহেদী হাসান বিপ্লব। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মুকসুদপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মিজানুর রহমান লিপু মিয়া, মুকসুদপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র সাজ্জাদ করিম মন্টু, মুকসুদপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি মোঃ ছিরু মিয়া, সাবেক ছাত্রদল নেতা লুৎফর রহমান তুষার, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মাহফুজ হাসান মৃধা।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি সোহরসব হোসেন,সহ- সভাপতি মো: মুন্নু মুন্সী,সাংগঠনিক সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম সাহিদ,দপ্তর সম্পাদক আব্দুল কাইয়ূম শরীফ, কোষাধক্ষ্য আশরাফুল আলম পলু,যুবদলের কেন্দীয় কমিটির সাবেক সহ সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মাহমুদুল হাসান বাপ্পী,উপজেলা বিএনপির মহিলা সম্পাদিকা সুরাইয়া আক্তার, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদককামরুজ্জামান স্বপন, পৌর যুবদলের আহবায়ক সাইফুজ্জামান লিটন, যুগ্ম আহবায়ক আমিনুল ইসলাম,উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব আব্দুল কাইয়ূম মুন্সী, সরকারী মুকসুদপুর কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি মেহেদী মুন্সী ও সাধারণ সম্পাদক মহসিন মোল্লা প্রমূখ।