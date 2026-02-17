মুকসুদপুরে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস- ২০২৬ উদযাপন উপলক্ষে কর্মসূচী প্রনয়ণের নিমিত্তে আজ ১৭ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার বেলা ১১টায় উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে মুকসুদপুর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মুকসুদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাহমুদ আশিক কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোহাম্মদ আবুল হাছনাত, মুকসুদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রায়হান ইসলাম শোভন,উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মিজানুর রহমান,উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা সায়াদ উদ্দিন আহমেদ, সরকারী সাবের মিয়া জসীমুদ্দীন (এস,জে) মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুনীল চন্দ্র মন্ডল প্রমূখ।
প্রস্তুতিমূলক সভায় প্রতি বছরের ন্যায় ২০২৬ সালে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে মুকসুদপুর উপজেলা প্রশাসন বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন।