মুকসুদপুর গণ অধিকার পরিষদের পথসভা অনুষ্ঠিত

গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও জাতীয়স্বার্থ জনতার অধিকার আমাদের অঙ্গীকার লক্ষে আজ শুত্রুবার বেলা সাড়ে ১১টায় মুকসুদপুর কলেজ মোড়ে গণ অধিকার পরিষদের গোপালগঞ্জ জেলা শাখার আয়োজনে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
পথসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি ছিলেন গণ অধিকার পরিষদ(জিওপি)এর সভাপতি ও ডাকসু”র সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরু। বিশেষ অতিথি ছিলেন গণ অধিকার পরিষদ(জিওপি)এর সাধারন সম্পাদক রাশেদ খান।
গণ অধিকার পরিষদ গোপালগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি আল আমিন সরদারের সভাপতিত্বে এবং ঢাকা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র অধিকার পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক অপু মুন্সীর সঞ্চালনায় পথসভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা মহানগর (উত্তর)গণ অধিকার পরিষদে দপ্তর সেল প্রধান কাজী রনি, ঢাকা মহানগর (দক্ষিণ)যুব অধিকার পরিষদের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ মুনায়েম,ছাত্র অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সংসদের দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ আলী তোহা, ছাত্র অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সামাজিক বিষয়ক সম্পাদক সাদমান ইসলাম পলাশ,গোপালগঞ্জ জেলার যুব অধিকার পরিষদের সভাপতি হাসিবুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম মোল্যা,গণ অধিকার পরিষদের মুকসুদপুর উপজেলা শাখার আহবায়ক মোহাম্মদ আলী,গণ অধিকার পরিষদের কোটালীপাড়া উপজেলার আহবায়ক বাসু দাড়িয়া ও জেলা ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি মুজাহিদ শেখ প্রমূখ।