মুকসুদপুর প্রেসক্লাবের আয়োজনে সারমাতের মৃত্যুতে শোক সভা ও দোয়া মাহফিল

এনটিভির গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি ও দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি মাহাবুব হোসেন সারমাতের অকাল মৃত্যুতে মুকসুদপুর প্রেসক্লাবের আয়োজনে ১১ অক্টোম্বর আজ শনিবার দুপুর সাড়ে ১১ টায় প্রেসক্লাব কার্যালয় শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মুকসুদপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি মো: ছিরু মিয়ার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক কাজী মো: ওহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন প্রেসক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি হাফিজুর রহমান লেবু, সহ-সভাপতি কবির হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন,সামচুল আরেফিন মুক্তা, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল কাইয়ূম শরীফ।
এসময় উপস্থিত ছিলেন মুকসুদপুর প্রেস ক্লাবের দপ্তর সম্পাদক পরেশ বিশ্বাস, প্রচার সম্পাদক মোঃ মামুন মোল্লা, ক্রীড়া সম্পাদক মোঃ বাবুল শেখ, কোষাধ্যক্ষ মোঃ রাজু মিয়া ও আইন বিষয়ক সম্পাদক গোলাম রাব্বি আকাশ,সদস্য নূর আলম শেখ,আশিক উন-নূর দিপু ও মিরান গাজী প্রমূখ। বক্তারা প্রয়াত সাংবাদিক মাহাবুব হোসেন সারমাতের সাংবাদিক জীবনের বিভিন্ন উজ্জ্বল দিক তুলে ধরেন এবং তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। শোকসভা শেষে মরহুমের আত্মার শান্তি কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন মুকসুদপুর প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল কাইয়ূম শরীফ।