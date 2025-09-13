মুকসুদপুর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপারকে প্রেসক্লাবের ত্রুেস্ট প্রদান

মুকসুদপুর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মো: আব্দুল বাছেদকে মুকসুদপুর প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে ত্রুেস্ট প্রদান উপলক্ষে ১৩সেপ্টেম্বর শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টায় মুকসুদপুর প্রেসক্লবের আয়োজনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মুকসুদপুর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মো: আব্দুল বাছেদ। মুকসুদপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি মো: ছিরু মিয়ার সভাপতিত্বে ও মুকসুদপুর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক কাজী মো: ওহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মুকসুদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মো: মোস্তফা কামাল, মুকসুদপুর প্রেসক্লাবের উপদেষ্টা মোঃ ফরিদ আহম্মেদ মিয়া,মুকসুদপুর থানার পরিদর্শক তদন্ত শীতল চন্দ্র পাল,সরকারী মুকসুদপুর কলেজের সমাজবিঞ্জান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মাহাবুব হাসান বাবর ও মুকসুদপুর থানার সেকেন্ড অফিসার সুকান্ত বাউল।
অনুষ্ঠান শেষে মুকসুদপুর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মো: আব্দুল বাছেদ, মুকসুদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মো: মোস্তফা কামাল,মুকসুদপুর থানার পরিদর্শক তদন্ত শীতল চন্দ্র পাল,সরকারী মুকসুদপুর কলেকের সমাজবিঞ্জান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মাহাবুব হাসান বাবর ও সরকারী মুকসুদপুর সাবের মিয়া জসিমুদ্দীন (এস, জে) মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুনীল চন্দ্র মন্ডলকে মুকসুদপুর প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে ত্রুেস্ট প্রদান করা হয়ে।