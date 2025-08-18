মুক্তাগাছায় এই প্রথম মাদ্রাসা শিক্ষকদের আরবী ভাষায় দক্ষতা উন্নয়ন শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা

আজ সোমবার সকাল ৯ টায় মুক্তাগাছা আব্বাছিয়া কামিল মাদ্রাসা মিলনায়তনে প্রিন্সিপাল মুফতি মো: মতিউর রহমানের সভাপতিত্বে উপজেলার সকল স্তরের দাখিল মাদ্রাসার আরবী ভাষায় দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
এতে প্রধান অতিথি প্রফেসর মিঞা মোঃ নুরুল হক,মাননীয় চেয়ারম্যান,বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড,বিশেষ অতিথি মো: গোলাম আজম,উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার,মুক্তাগাছা। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উদ্ভোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা বদরুর আলম। প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি সকাল ৯ টায় শুরু হয়ে বিকাল ৫ টায় শেষ হয়।