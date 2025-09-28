মুক্তাগাছায় নার্সের ভুল চিকিৎসায় প্রসূতির মৃত্যু, গ্রেফতার-১

ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় ভুল চিকিৎসা প্রসুতির মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় অবসরপ্রাপ্ত নার্স সালমা আক্তার গ্রেফতার হয়েছে। জানা যায় মুক্তাগাছা উপজেলার খেরুয়াজানী ইউনিয়নের চাপুড়িয়া গ্রামের রুস্তম আলীর স্ত্রী ফাতেমা বেগম (৩২)। তার ১ম বাচ্চা প্রসবের জন্য মুক্তাগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গত শুক্রবার ভর্তি হল। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ফাতেমাকে দেখে পর্যবেক্ষণের জন্য লেবার ওয়ার্ডে প্রেরণ করেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে ফাতেমার স্বজনেরা ঐ দিন বিকেলে ফাতেমাকে হৃদয় মোরে অবসরপ্রাপ্ত নার্স সালমার বাসায় নিয়ে যায়। নার্স সালমা তড়িৎ ব্যথা ওঠার জন্য ফাতেমার শরীরে কয়েকটি ইনজেকশন পুশ করেন । ইনজেকশন করার পর রাত ৯ টার দিকে প্রসূতি ফাতেমা ব্যথায় কাতরাতে থাকে।
নার্স রুগীর অবস্থা বেগতিক দেখে মুক্তাগাছা হাসপাতালে প্রেরণ করেন ।হাসপাতালে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রসূতিকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ব্যাপারে প্রসূতির বড় ভাই আব্দুল মান্নান বাদী হয়ে মুক্তাগাছা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মুক্তাগাছা থানা পুলিশ প্রসূতির লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ময়মনসিংহে মর্গে পাঠিয়েছে। মুক্তাগাছা থানা পুলিশ নার্স সালমা আক্তারকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।