মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী মেজর হাফিজের একন্ত সচিব হলেন আকবর হোসেন

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মেজর অব. হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীরবিক্রমের সহকারী একন্ত সচিব হিসেবে নিয়োগ পেলেন মো. আকবর হোসেন। তিনি ভোলার লালমোহন উপজেলার পূর্ব চর উমেদ ইউনিয়নের নুর মোহাম্মদ বেপারী বাড়ির আবুল কালাম মাস্টারের ছেলে।
গত ২১ ফেব্রুয়ারি জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মু. তানভির হাসান রুমান এর স্বাক্ষরিত রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাকে উক্ত পদ প্রদান করা হয়।
এদিকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মেজর অব. হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীরবিক্রমের সহকারী একন্ত সচিব হিসেবে নিয়োগ পাওয়ায় মো. আকবর হোসেনকে লালমোহন উপজেলা বিএনপি ও বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।