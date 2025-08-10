মুন্সিগঞ্জের শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী লিটন কসাই আটক

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী ‘গজারিয়ার ইয়াবা বদি’ নামে পরিচিত লিটন কসাইকে আটক করেছে পুলিশ। আজ রবিবার (১০ আগস্ট ) সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে উপজেলার ভবেরচর ইউনিয়নের আনারপুরা বাস স্ট্যান্ড এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।
আটক লিটন কসাই (৪০)। সে গজারিয়া উপজেলার ভবেররচর ইউনিয়নের আব্দুল্লাহপুর গ্রামের ফিরোজ কসাইয়ের ছেলে। তবে সে আগে গুয়াগাছিয়া ইউনিয়নের জামালপুর গ্রামে বসবাস করত। গজারিয়া থানা সূত্রে জানা যায়, লিটন কসাই দীর্ঘদিন ধরে কসাই কাজের আড়ালে মাদক ব্যবসা করে আসছিল। মাদক বিক্রি টাকায় তিনটি বাড়িসহ লিটনের রয়েছে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি। বেপরোয়া মাদক ব্যবসার কারণে তিনি স্থানীয়ভাবে ‘গজারিয়ার ইয়াবা বদি’ নামে পরিচিত। তাকে গত কয়েক মাস ধরে আটকে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল থানা পুলিশ। সর্বশেষ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে ভবেরচর ইউনিয়নের আনারপুরা থেকে তাকে আটক করা হয়।
ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে গজারিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ মো. আনোয়ার আলম আজাদ বলেন, ‘ লিটন গজারিয়ার শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী। তার বিরুদ্ধে গজারিয়া থানাসহ বিভিন্ন থানায় হত্যা, মাদক, অস্ত্র, চাঁদাবাজি, মারামারিসহ বিভিন্ন অভিযোগে ১৫টি মামলা রয়েছে’।