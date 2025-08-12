মুন্সিগঞ্জে পাইপগান ও কার্তুজসহ যুবক গ্রেপ্তার- ২

মুন্সিগঞ্জ পৌরসভার খাসকান্দিতে অভিযান চালিয়ে পাইপগান, কার্তুজ ও ধারালো ক্রিচসহ দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা শাখার পুলিশ। এরা হচ্ছে তোফাজ্জল মোল্লা (২৫) ও সিফাত বেপারী (২৫)। আজ মঙ্গলবার ভোরে পৌরসভার মুন্সিরহাট-খাসকান্দি সড়কে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকৃত তোফাজ্জল পৌরসভার শিলমন্দি পাঁচঘরিয়াকান্দি এলাকার ফিরোজ মোল্লার ছেলে ও সিফাত রমজানবেগ এলাকার মনির হোসেন বেপারীর ছেলে।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. ফিরোজ কবির জানান, ভোর সাড়ে ৪ টার দিকে গোয়েন্দা পুলিশের একটি টিম মুন্সিরহাট-খাসকান্দি সড়কে অভিযান চালায়। এসময় দুই যুবকের শরীর তল্লাসি করে ১ টি পাইপগান, ২ টি কার্তুজ ও ৩ টি ধারালো ক্রিচ পাওয়া যায়। গ্রেপ্তারকৃতের বিরুদ্ধে সদর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।