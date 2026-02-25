মুন্সিগঞ্জে বিএনপি এমপির সামনে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান, সাবেক ছাত্রলীগ নেতার বক্তব্যে আলোচনা

মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনের বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য কামরুজ্জামান রতনকে সামনে রেখে ‘জয় বাংলা’ স্লোগানসহ এক আইনজীবী নেতার বক্তব্য সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায় জেলায় আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে।
বুধবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে মুন্সিগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এ ঘটনা ঘটে।
পরে বক্তব্যদানকারী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ছাত্রলীগ নেতা অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আমান উল্লাহ প্রধান (শাহিন) নিজেই ভিডিওটি সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করেন। প্রায় চার মিনিটের ভিডিওতে দেখা যায়, বক্তব্যের শুরুতে তিনি নিজেকে মুজিব আদর্শের অনুসারী হিসেবে পরিচয় দেন এবং সংসদ সদস্যের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন। একই সঙ্গে প্রতিহিংসার রাজনীতি থেকে বেরিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ফেরার আহ্বান জানান।
এ সময় তিনি বলেন, অপরাধীদের বিচার হওয়া উচিত, তবে কোনো নিরপরাধ ব্যক্তি যেন অন্যায়ভাবে মামলায় জড়িয়ে কারাভোগ না করেন এবং অযথা গ্রেপ্তার না দেখানো হয়, সে বিষয়ে নজর রাখতে হবে। বক্তব্যের শেষের তিনি ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান দেন।
এ বিষয়ে অ্যাডভোকেট আমান উল্লাহ শাহিন বলেন, আইনজীবী সমিতির সাবেক নেতা হিসেবে তিনি সংসদ সদস্যের কাছে নিজের দাবি তুলে ধরেছেন। আদর্শগত কারণে স্লোগান দিয়েছেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি। অনুষ্ঠানে কোনো আইনজীবী তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখাননি। তবে বাইরে থেকে একজন ‘কে জয় বাংলা বলেছে’ বলে চিৎকার করলে সংসদ সদস্য নিজেই তাকে নিবৃত্ত করেন বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।
সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মো. জাকারিয়া মোল্লার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মো. পারভেজ আলমের সঞ্চালনায় সভায় বর্তমান ও সাবেক নেতৃবৃন্দসহ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।