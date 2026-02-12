মুন্সিগঞ্জে মাকুহাটি গুরুচরন জেসি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের সামনে পর পর ১৪-১৫টি ককটেল বিস্ফোরণ

মুন্সিগঞ্জে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সদর উপজেলার মাকুহাটি গুরুচরন জেসি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের বাহিরের মাঠে আকস্মিক পর পর ১২-১৫ টি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।
এ সময় একজনকে আহত অবস্থায় মাঠে পরে থাকতে দেখা যায়। আশপাশে আতংক ছড়িয়ে পরে। তাৎক্ষণিক স্কুলের প্রধান ফটক আটকিয়ে দিলে অন্তত ১০ মিনিট ভোট গ্রহন বন্ধ থাকে।
এদিকে মহেশপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট প্রদান শেষে বাহিরে আসার সময় মাঠে হঠাৎ লুটিয়ে পরে আনোয়ারা বেগম নামের এক মহিলার মৃত্যু হযেছে। ধারনা করা হচ্ছে হৃদরোগের কারসে তার মৃত্যু হতে পারে।