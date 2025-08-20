বৃহস্পতিবার, ২১ অগাস্ট ২০২৫, ০৫:৫৫ পূর্বাহ্ন
শিরোনামঃ
জনগণের ভালোবাসায় সিক্ত ইউপি চেয়ারম্যান আরিফুজ্জামান দীপ মন্ডল সাতক্ষীরায় সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষ মেলার উদ্বোধন উত্তাল সাগরে টিকতে না পেরে ফিশিংবোট নিরাপদ আশ্রয়ে মুন্সিগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বর্ণাঢ্য র‌্যালী ও পথসভা নান্দাইলে স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‌্যালী ঝালকাঠিতে স্বেচ্ছাসেবক দলের বর্ণাঢ্য রেলী ও বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন লালমনিরহাটে নিখোঁজের ২ দিন পর অটোরিকশা চালকের লাশ ভাসছে নদীতে সালথার ইউএনওকে বিদায় সংবর্ধনা দিলেন মাধ্যমিক শিক্ষা পরিবার মুরাদনগরে শিবিরের সংবর্ধনা ১৯০ শিক্ষার্থীকে অভূতপূর্ব সম্মাননা কুড়িগ্রাম-২ আসনের জনবহুল এলাকায় মেজর জেনারেল আমসাআ আমিন (অব:) এর পথসভা ‘সার্ভিসিং২৪ ক্লায়েন্ট’ অ্যাপ দিচ্ছে এএমসি সেবার সেরা সমাধান ঘাটাইলে স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত “ফুলবাড়ীয়া”তে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না থাকা সত্বেও রাস্তা মেরামতের উদ্যোগ নবীগঞ্জে পুকুরে পড়ে প্রাণ হারালেন কৃপেন্দ্র দাস ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে ৫ টাকা ভাড়া বৃদ্ধি, বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিবাদ ৪৫ বছরের গৌরবের ইতিহাসে অনুপ্রাণিত স্বেচ্ছাসেবক দলের বর্ণাঢ্য র‌্যালি গাজীপুরের শ্রেষ্ঠ ওসি হলেন শ্রীপুর থানার আব্দুল বারিক শ্রীপুরে মাদক ব্যবসায়ী বিপ্লব সাধু আটক: সাড়ে ৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার হবিগঞ্জে বিজিবির বিশেষ অভিযান: তেলবাহী লরিতে অভিনব কায়দায় পাচারকালে প্রায় সোয়া ১ কোটি টাকার ভারতীয় চোরাইপণ্য জব্দ টেকনাফে নাফ নদীতে অভিযান চালিয়ে ১ লাখ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করেছে বিজিবি রাজাপুরে সেচ্ছাসেবক দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত `অভয়াশ্রম গড়ে তুলি, দেশি মাছে দেশ ভরি’ সুষ্ঠু ভোটগ্রহণে সরকারকে সহযোগিতায় সেনাবাহিনী প্রস্তুত : সেনাপ্রধান আগামী নির্বাচনে ৪ মিলিয়ন ইউরো সহায়তা দেবে ইইউ আবারও বর্ষসেরা সালাহ, রেকর্ড গড়লেন মিশরীয় তারকা ‘জুলাই সনদের সূচনা ও ২,৩,৪ দফা নিয়ে আপত্তি বিএনপির’ সাতক্ষীরায় জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‌্যালী ও আলোচনা সভা খুলনায় সাবেক মেয়র-এমপিসহ ৫৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা, তদন্তে পিবিআই ক্ষমতা নয়, বিএনপি ভোট ও গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছে: শাহজাহান সমকামিতা নিয়ে কথা কাটাকাটি, বন্ধুর হাতে বন্ধু খুন
/ ঢাকা

মুন্সিগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বর্ণাঢ্য র‌্যালী ও পথসভা

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
বুধবার, ২০ আগস্ট, ২০২৫, ১১:০৬ অপরাহ্ন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মুন্সিগঞ্জে পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আয়োজনে বর্ণাঢ্য র‌্যালী হয়েছে। পরে জেলার শহরের সুপার মার্কেট সংলগ্ন দলীয় কার্যালয়ের সামনে সংক্ষিপ্ত পথসভা করেন নেতাকর্মীরা।

আজ বুধবার (২০ আগষ্ট) বেলা ১১ টার দিকে জেলা শহরের বিভিন্ন ইউনিট থেকে নেতাকর্মীরা খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে সামনে এসে জড়ো হয়।

পরে নেতাকর্মী র‌্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় একই স্থানে এসে শেষ হয়। র‌্যালিতে পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মীরা ব্যানার-ফেস্টুন হাতে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শ্লোগান দেন। র‌্যালি শেষে সংক্ষিপ্ত পথসভায় পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক মো. পলাশ আহমেদের সভাপতি এতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাখেন জেলা বিএনপির সদস্য ও মুন্সিগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র একেএম ইরাদত মানু। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা সেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি ইদ্রিস মিয়াজী (ভিপি) মোহন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. শহীদুল ইসলাম, পৌর যুবদলের আহবায়ক মো. এনামুল হক, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব সোহেল আহমেদ, বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা। বক্তারা বলেন, জেলায় গত সরকারের আমলে বিএনপির আন্দোলন-সংগ্রামে স্বেচ্ছাসেবক দল অন্যতম শক্তি হিসেবে কাজ করছে। দেশের সংকটময় সময়ে এ সংগঠন গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে গতিশীল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।


এই বিভাগের আরো খবর
৪৫ বছরের গৌরবের ইতিহাসে অনুপ্রাণিত স্বেচ্ছাসেবক দলের বর্ণাঢ্য র‌্যালি
গাজীপুরের শ্রেষ্ঠ ওসি হলেন শ্রীপুর থানার আব্দুল বারিক
শ্রীপুরে মাদক ব্যবসায়ী বিপ্লব সাধু আটক: সাড়ে ৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার
মহাসড়কে কঠোর অবস্থানে পুলিশ, হঠাৎ অটোরিকশা উধাও
মুকসুদপুরে বিএনপির সদস্য সংগ্রহ ও পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত
মা-বাবার কষ্টের মূল্য দাও, মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা কর, ডা. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 02-55012527, 02-55012528, বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin