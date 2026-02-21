মুন্সীগঞ্জে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ভাষা শহীদদের স্মরণ

যথাযোগ্য মর্যাদা ও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে মুন্সীগঞ্জে পালিত হয়েছে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। দিনটি উপলক্ষে জেলা জুড়ে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ভাষা শহীদদের স্মরণ করা হয়।
রাত ১২টা ১ মিনিটে জেলা শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য কামরুজ্জামান রতন, জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা। এ সময় ভাষা আন্দোলনের শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।
এরপর ভোর থেকে শুরু করে দিনব্যাপী শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে মানুষের ঢল নামে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সংগঠন, মুন্সীগঞ্জ প্রেসক্লাব ও সর্বস্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ কর্মসূচিতে অংশ নেন।
দিবসটি উপলক্ষে জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্থানে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাট্য পরিবেশনা ও কবিতা আবৃত্তির আয়োজন করা হয়। এসব কর্মসূচিতে ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য তুলে ধরা হয় এবং মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করা হয়।
সার্বিকভাবে দিনটি ছিল শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও ভাষা শহীদদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানানোর এক অনন্য আয়োজন।