মুন্সীগঞ্জ-৩ আসন: ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থীর সমর্থককে হত্যার ঘটনায় মামলা হয়নি,গ্রেপ্তার নেই

মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার চরাঞ্চলে বিএনপির ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থীর সমর্থক জসিম উদ্দিনকে (২৮)
কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।
শনিবার বেলা ১১টা পর্যন্ত এ ঘটনায় থানায় মামলা ও অভিযোগও হয়নি। নিহতের ঘটনা সদর উপজেলার আধারা ইউনিয়নের চর আবদুল্লাহ্ গ্রামে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন রয়েছে।
এর আগে শুক্রবার বিকেলে উপজেলার আধারা ইউনিয়নের চর আবদুল্লাহ গ্রামে জসিম উদ্দিন নামের ওই যুবককে তাঁর বাড়ির পাশে পিটিয়ে ও কুপিয়ে আহত করে ধানের শীষ প্রতীকের সমর্থক নাসির দেওয়ান ও তাঁর ছেলে উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম-আহবায়ক শাকিল দেওয়ান গংরা। পরে ওই দিন সন্ধ্যা সাতটার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান জসিম।
এ ঘটনায় নিহত জসিম উদ্দিনের বাবা মাফিক নায়েব, ভাই মোখলেস নায়েব গুরুত্বর অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
মুন্সীগঞ্জ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. ফিরোজ কবির শনিবার বেলা ১১ টার দিকে জানান, জসিম উদ্দিন নায়েব হত্যার ঘটনায় থানায় মামলা হয়নি। অভিযুক্ত কেউ গ্রেপ্তার নেই। তবে পুলিশের কয়েকটি দল গ্রেপ্তার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশের এই কর্মকর্তা দাবি করেন, ঘটনাটি পূর্ব বিরোধের জের ধরে হয়েছে। তবে নির্বাচনকে কাজে লাগানো হয়েছে।
শনিবার সরেজমিনে গিয়ে জানা গেছে, নিহত জসিম উদ্দিন নায়েব চর আবদুল্লাহ গ্রামের মাফিক নায়েবের ছেলে। তিনি তার স্ত্রী হাবিবা মিলে বাড়ি সংলগ্ন একটি নারী ও একটি পুরুষ মাদরাসা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। তবে এবার সংসদ নির্বাচনে জসিম ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা মুন্সীগঞ্জ-৩ (সদর-গজারিয়া) আসনের ফুটবল প্রতীকের প্রার্থী জেলা বিএনপির বহিষ্কৃত সদস্য সচিব ও পরাজিত মো. মহিউদ্দিনের সমর্থক ছিলেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নিহত জসিম উদ্দিন ও তাঁর পরিবারের লোকজন ফুটবল প্রতীকের সমর্থক ছিলেন। ওই গ্রামের ধানের শীষের সমর্থক ছিলেন নাসির দেওয়ান, তাঁর ছেলে শাকিল দেওয়ান গংরা।
বৃহস্পতিবার নির্বাচনে ফলাফল প্রকাশের পর থেকে চর আব্দুল্লাহ গ্রামের ফুটবল প্রতীকের সমর্থকরা আতঙ্কের মধ্যে ছিলেন। তবে হত্যার মত ঘটনা ঘটবে কেউ ধারণা করতে পারেনি।
শুক্রবার বেলা ৩ টার দিকে জসিম উদ্দিন বাড়ির পাশের জমিতে গরুর জন্য ঘাস কাটছিলেন। তাঁর বাবা মাফিক নায়েব, ভাই মোখলেস নায়েব ও মহসিন নায়েব বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। তখন নাসির, শাকিল, নুরে আলম সাগর, শওকত আলী সরকার, জাহাঙ্গীর সরকারসহ দেড়-দুইশো জনের একটি দল আমাদের বাড়িতে হামলা চালায়। বাড়ির ভেতরে জসিমের দুইভাই ও বাবাকে পিটিয়ে আহত করেন। জমিতে গিয়ে হামলাকারীরা জসিমকে কোপায়, লাঠি-সোটা দিয়ে পেটায়। পরে গুরুতর অবস্থায় দুই ভাই জসিম ও মোখলেস এবং বাবা মাফিক নায়েবকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেদিন সন্ধ্যায় জসিম মারাযান।
স্থানীয় ও ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী একাধিকজন জানান, নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর গতকাল শুক্রবার সকাল থেকেই শাকিল তার বাবার নাসির দেওয়ানরা তাদের দলবল নিয়ে চর আব্দুল্লাহ গ্রামে মহড়া দিতে থাকেন। যারা ফুটবলের সমর্থক ছিলেন, তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি-ধমকি দিতে থাকেন।কয়েকজন বয়স্ক মানুষকেও তারা চড় থাপ্পড় মারেন। কেউ ভয়ে লজ্জায় মুখ খোলেনি। বিকেল তিনটার দিকে জসীমউদ্দিনদের বাড়িতে দু’শোর অধিক মানুষ নিয়ে যায় হামলাকারীরা। বাড়ির চতুর্দিক থেকে তারা ঘিরে ফেলে। সেখানে ওই পরিবারটিকে বেধড়ক মারধর করা হয়। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মূলত শাকিল-জসিম উদ্দিনদের বিরোধ সৃষ্টি হয়। এর আগে তাদের মধ্যে কোন ধরনের বিরোধ ছিল না।
জসিমের মৃত্যুর ঘটনার পর থেকে বাড়িতে শোকের মাতম চলছে। জসিম উদ্দিনের স্বজনরা বাড়িতে এসে আহাজারি করছেন। তাঁর বাবা এবং আরেক ভাইয়ের অবস্থা সংকটাপন্ন বলে দাবি করেছেন তাঁর স্বজনরা।
মৃত জসিমের বড় ভাইয়ের স্ত্রী হাবিবা বেগম বলেন, আমাদের কারও সঙ্গে কোনো পূর্ব বিরোধ ছিল না। আমার দেবর, শ্বশুর, ভাসুরা কেউ রাজনীতি ও করত না। শুধু এবার নির্বাচনে ফুটবলের ভোট দিয়েছিল। এটাই তাদের দোষ ছিল। এজন্য একজনকে মেরে ফেললো। শ্বশুর এবং আরেক দেবরের অবস্থাও বেশি ভালো না। তাঁরা চিকিৎসাধীন অবস্থায় বার বার বমি করছেন।
এদিকে, শনিবার বেলা ১২ টার দিকে শাকিলের হত্যাকান্ডের সাথে জড়িতের অভিযোগে মুন্সীগঞ্জ সদর থানা সেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম-আহবায়ক পথ থেকে শাকিব দেওয়ানকে বহিষ্কার করেছেন।