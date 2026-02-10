মঙ্গলবার, ১০ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৮:১৬ অপরাহ্ন
শিরোনামঃ
মুরাদনগরে তোলপাড় কায়কোবাদের নির্বাচনী মিছিলে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের দাপট ভাড়া নৈরাজ্যে জিম্মি যাত্রীরা গোয়াইনঘাটে রমজান উপলক্ষে প্রবাসী কাওছার আহমেদের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ বিতরণ ঝিনাইদহ -৪ আসনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে ধানের শীষ ও দাঁড়িপাল্লার জামায়াতে ইসলামী বিজয়ী হলে কয়রা-পাইকগাছায় টেকসই বেড়িবাঁধ নির্মান করা হবে: মাও: আবুল কালাম আজাদ পাবনা-২ প্রচারণা শেষ রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা শেরপুরে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে নির্বাচনকালীন আইন-শৃঙ্খলা ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হবিগঞ্জ-১ আসনে ড. রেজা কিবরিয়ার সমর্থনে আউশকান্দিতে বিশাল গণমিছিল কিশোরগঞ্জে জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে জেলা পুলিশের ব্রিফিং সাংবাদিকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে বন্দরে মানববন্ধন নির্বাচন উপলক্ষে জামালপুরে ১ হাজার ৬৫০ পুলিশ সদস্য মোতায়েন ফরিদপুরে খেলাফত যুব মজলিশ নেতা পদত্যাগ করে বিএনপিতে যোগদানের পর মিথ্যা অপপ্রচার দ্রব্যমূল্যের ব্যর্থতার দায়িত্ব নেব না : উপদেষ্টা ফরিদা আখতার ভোটের দিন ৫ ধরনের যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা বাংলাদেশ টাইমসের সাংবাদিক তুলে নেওয়ার ঘটনায় জাতিসংঘের উদ্বেগ বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট : প্রস্তুতি সম্পন্ন ফল প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব না দিলে ৭ বছরের জেল নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে ৪ দিন বন্ধ থাকছে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইতিহাসের সবচেয়ে নিরাপদ নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে : আইজিপি সংসদ নির্বাচন: আজ রাত ১২টা থেকে মোটরসাইকেল, কাল পরিবহন চলাচল বন্ধ নিরাপদ বাংলাদেশ গঠনে আগামী নির্বাচনে দেশবাসীর সমর্থন চেয়েছেন তারেক রহমান ‘রাষ্ট্র হবে সবার, সরকার হবে জনগণের’: নতুন বাংলাদেশের রূপরেখা দিলেন জামায়াত আমির জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ : দলমত নির্বিশেষে নিরাপদ দেশ গড়ার অঙ্গীকার তারেক রহমানের লালমনিরহাটে ধানের শীষের প্রার্থীর সমর্থনে অর্ধশত ব্যানারে ৩০ হাজারের বেশি মানুষের ভোটারযাত্রা সুনামগঞ্জ-১ আসনে বিএনপির চমক: মনোনয়ন বঞ্চিতরাই এখন প্রার্থীর প্রধান শক্তি তারেক রহমান বাবা মা ভাইকে হারিয়েছেন,আমরাই তার আত্মীয় স্বজন : আবুল কালাম প্রচারনার শেষ দিনে কাপ্তাইয়ে বিএনপি’র গণমিছিল ফরিদপুর-২ আসন: শেষ সময়েও প্রচারনায় ব্যস্ত ধলা হুজুর কেন্দ্রীয় ছাত্রদল নেতা শাহাদাত এর নেতৃত্বে বগুড়া ২ শিবগঞ্জে ধানের শীষের গনসংযোগ নারী জাতীর সম্মান রক্ষায় ধানের শীষে ভোট দিন: মীর শাহে আলম
/ কুমিল্লা

মুরাদনগরে তোলপাড় কায়কোবাদের নির্বাচনী মিছিলে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের দাপট

এম ফয়জুল ইসলাম ফয়সাল, মুরাদনগর (কুমিল্লা)
মঙ্গলবার, ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬, ৬:০১ অপরাহ্ন

১৭ বছরের দুঃশাসন আর নির্যাতনের ক্ষত এখনো শুকায়নি কুমিল্লা-৩ (মুরাদনগর) আসনের বিএনপি নেতাকর্মীদের শরীর থেকে। অথচ সেই মুরাদনগরেই এখন উল্টো চিত্র।

বিএনপির প্রার্থী কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদের নির্বাচনী প্রচারণায় এখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বিগত আওয়ামী আমলের চিহ্নিত সন্ত্রাসী এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ছাত্রদের ওপর বর্বরোচিত হামলাকারীরা। এতে ক্ষোভে ফুঁসছেন দলের ত্যাগী ও নির্যাতিত নেতাকর্মীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৫ আগস্টের পর দীর্ঘদিন আত্মগোপনে থাকা আওয়ামী লীগের ক্যাডাররা এখন প্রকাশ্য দিবালোকে বিএনপির প্রার্থীর পক্ষে শোডাউন দিচ্ছে। বিশেষ করে কলেজ পাড়ার কুখ্যাত হেলাল উদ্দিন, যিনি গত জুলাই আন্দোলনে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর তীব্র আক্রমণের মূল হোতাদের একজন ছিলেন, তাকে গতকাল সদলবলে রাজপথে বড় ধরনের শোডাউন দিতে দেখা গেছে। দীর্ঘদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকলেও হঠাৎ করে বিএনপির মিছিলে তার এই রাজকীয় প্রত্যাবর্তন সাধারণ মানুষ ও দলীয় কর্মীদের মাঝে চরম বিস্ময় সৃষ্টি করেছে।

বিএনপির তৃণমূলের নির্যাতিত নেতাকর্মীরা অভিযোগ করে বলছেন, দীর্ঘ ১৭ বছর যারা আওয়ামী লীগের ছত্রছায়ায় থেকে বিএনপির কর্মীদের ওপর হামলা-মামলা ও নির্যাতন চালিয়েছে, আজ তারাই কায়কোবাদের প্রশ্রয়ে ‘নব্য বিএনপি’ সেজেছে। ত্যাগী নেতাদের বাদ দিয়ে বিতর্কিত এসব সন্ত্রাসীদের দলে ভেড়ানোয় নির্বাচনী প্রচারণায় এক ধরনের অস্বস্তি বিরাজ করছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় বিএনপির এক প্রবীণ নেতা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “আমাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমরা বছরের পর বছর জেল খেটেছি। আর এখন দেখছি জুলাই বিপ্লবের হত্যাকারীরা আমাদের প্রার্থীর পাশে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিচ্ছে! এটি শহীদদের রক্তের সাথে বেইমানি। এসব সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দিয়ে ত্যাগীদের মূল্যায়ন করা হচ্ছে না।”

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, আওয়ামী আমলের চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের এভাবে পুনর্বাসন করা হলে সাধারণ ভোটারদের মাঝে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। বিশেষ করে যারা জুলাই আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন, তারা বিষয়টিকে সহজভাবে নিচ্ছেন না। মুরাদনগরে বিএনপির এই ‘সন্ত্রাসী তোষণ’ নীতি ভোটের মাঠে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে স্থানীয় সাধারণ মানুষ ও তৃণমূল বিএনপি অবিলম্বে হাইকমান্ডের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন, যাতে রাজপথের প্রকৃত লড়াকু সৈনিকরা অবহেলিত না হয় এবং খুনি-সন্ত্রাসীরা রাজনীতির মূলধারায় জায়গা না পায়।


এই বিভাগের আরো খবর
মুরাদনগরে ধানের শীষের পক্ষে সাবেক সেনাসদস্যদের সংহতি
ভোটকেন্দ্র দখলমুক্ত থাকলে মুরাদনগরে ১১ দলীয় জোটের জয় সুনিশ্চিত: আসিফ মাহমুদ
কুমিল্লা-১০ আসনে বিএনপির মোবাশ্বের আলমের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা
মুরাদনগরে গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে মাশরুম চাষের উপকরণ বিতরণ
মুরাদনগর থানার তদন্ত কর্মকর্তার ভিডিও ঘিরে তীব্র সমালোচনা
মুরাদনগরে ৬ বছরের শিশুকে নৃশংস হত্যা: ঘাতক চাচাতো ভাই আটক

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin