মুরাদনগরে ধানের শীষের পক্ষে সাবেক সেনাসদস্যদের সংহতি

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কুমিল্লার মুরাদনগরে রাজনৈতিক সমীকরণ নতুন মাত্রা পেয়েছে।
বিএনপি মনোনীত প্রার্থী কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদের সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন উপজেলার অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা। সম্প্রতি এক বিশেষ সভায় তারা ধানের শীষ প্রতীকের বিজয় নিশ্চিত করতে মাঠে নামার অঙ্গীকার করেন।
উপজেলার একটি মিলনায়তনে আয়োজিত এই মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট মোহাম্মদ মোস্তফা। সভায় বক্তারা তাদের এই সমর্থনের পেছনে মূল কারণ হিসেবে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও ভোটাধিকার রক্ষার লড়াইকে উল্লেখ করেন। তাদের মতে, কায়কোবাদের রাজনৈতিক দর্শন ও কর্মকাণ্ডে জনগণের মৌলিক অধিকারের প্রতিফলন রয়েছে। মুরাদনগরের শান্তি ও টেকসই উন্নয়নের জন্য একজন অভিজ্ঞ ও জনবান্ধব নেতৃত্বের বিকল্প নেই এবং সৎ ও নীতিনিষ্ঠ প্রার্থী হিসেবে কায়কোবাদই এই অঞ্চলের মানুষের আস্থার প্রতীক।
সভায় কায়কোবাদের পক্ষে সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন সাবেক সেনাসদস্য আ. এরশাদ আলম, হারুনুর রশিদ, রবিউল আলম, জসিম আহমদসহ আরও অনেকে। উপস্থিত সদস্যরা জানান, শৃঙ্খলা ও দেশপ্রেমকে পুঁজি করে তারা নাগরিক পর্যায়ে ধানের শীষের পক্ষে জনমত তৈরি করবেন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা উত্তর জেলা বিএনপির সদস্য কাজী শাহ আরেফিন। তিনি সাবেক সেনাসদস্যদের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, “সেনাবাহিনীর সদস্যরা কখনোই দায়িত্ব থেকে অবসর নেন না; তাদের শৃঙ্খলা ও সাহস আজীবন দেশ গঠনে ভূমিকা রাখে। মুরাদনগরের সমৃদ্ধি ও শান্তি বজায় রাখতে তাদের এই ঐক্যবদ্ধ অবস্থান কায়কোবাদ সাহেবের হাতকে আরও শক্তিশালী করবে।”
সভা শেষে উপস্থিত সকলেই আসন্ন নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে প্রচারণা চালানোর বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।