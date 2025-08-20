বুধবার, ২০ অগাস্ট ২০২৫, ১১:০৭ অপরাহ্ন
শিরোনামঃ
মুন্সিগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বর্ণাঢ্য র‌্যালী ও পথসভা নান্দাইলে স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‌্যালী ঝালকাঠিতে স্বেচ্ছাসেবক দলের বর্ণাঢ্য রেলী ও বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন লালমনিরহাটে নিখোঁজের ২ দিন পর অটোরিকশা চালকের লাশ ভাসছে নদীতে সালথার ইউএনওকে বিদায় সংবর্ধনা দিলেন মাধ্যমিক শিক্ষা পরিবার মুরাদনগরে শিবিরের সংবর্ধনা ১৯০ শিক্ষার্থীকে অভূতপূর্ব সম্মাননা কুড়িগ্রাম-২ আসনের জনবহুল এলাকায় মেজর জেনারেল আমসাআ আমিন (অব:) এর পথসভা ‘সার্ভিসিং২৪ ক্লায়েন্ট’ অ্যাপ দিচ্ছে এএমসি সেবার সেরা সমাধান ঘাটাইলে স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত “ফুলবাড়ীয়া”তে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না থাকা সত্বেও রাস্তা মেরামতের উদ্যোগ নবীগঞ্জে পুকুরে পড়ে প্রাণ হারালেন কৃপেন্দ্র দাস ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে ৫ টাকা ভাড়া বৃদ্ধি, বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিবাদ ৪৫ বছরের গৌরবের ইতিহাসে অনুপ্রাণিত স্বেচ্ছাসেবক দলের বর্ণাঢ্য র‌্যালি গাজীপুরের শ্রেষ্ঠ ওসি হলেন শ্রীপুর থানার আব্দুল বারিক শ্রীপুরে মাদক ব্যবসায়ী বিপ্লব সাধু আটক: সাড়ে ৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার হবিগঞ্জে বিজিবির বিশেষ অভিযান: তেলবাহী লরিতে অভিনব কায়দায় পাচারকালে প্রায় সোয়া ১ কোটি টাকার ভারতীয় চোরাইপণ্য জব্দ টেকনাফে নাফ নদীতে অভিযান চালিয়ে ১ লাখ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করেছে বিজিবি রাজাপুরে সেচ্ছাসেবক দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত `অভয়াশ্রম গড়ে তুলি, দেশি মাছে দেশ ভরি’ সুষ্ঠু ভোটগ্রহণে সরকারকে সহযোগিতায় সেনাবাহিনী প্রস্তুত : সেনাপ্রধান আগামী নির্বাচনে ৪ মিলিয়ন ইউরো সহায়তা দেবে ইইউ আবারও বর্ষসেরা সালাহ, রেকর্ড গড়লেন মিশরীয় তারকা ‘জুলাই সনদের সূচনা ও ২,৩,৪ দফা নিয়ে আপত্তি বিএনপির’ সাতক্ষীরায় জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‌্যালী ও আলোচনা সভা খুলনায় সাবেক মেয়র-এমপিসহ ৫৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা, তদন্তে পিবিআই ক্ষমতা নয়, বিএনপি ভোট ও গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছে: শাহজাহান সমকামিতা নিয়ে কথা কাটাকাটি, বন্ধুর হাতে বন্ধু খুন দুর্ঘটনার কবলে ইরান থেকে বিতাড়িত আফগানদের বাস, নিহত ৭১ বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হলো বিএফআইইউ প্রধানকে যেভাবে জানা যাবে একাদশে ভর্তির প্রথম ধাপের ফল
/ কুমিল্লা

মুরাদনগরে শিবিরের সংবর্ধনা ১৯০ শিক্ষার্থীকে অভূতপূর্ব সম্মাননা

এম ফয়জুল ইসলাম ফয়সাল, মুরাদনগর (কুমিল্লা)
বুধবার, ২০ আগস্ট, ২০২৫, ১০:৫৩ অপরাহ্ন

কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকল ২০ আগস্ট ২০২৫, বুধবারের দিনটি। শিক্ষা, আদর্শ ও ভবিষ্যৎ স্বপ্নচর্চায় অনন্য এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এদিন মুরাদনগরে শিবিরের পক্ষ থেকে ১৯০ জন শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

মুরাদনগর উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে আয়োজিত এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে এলাকাবাসীর মধ্যে সৃষ্টি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ। শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ। সংবর্ধিতদের হাতে ফুল ও শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দেওয়া হয়, যা শুধু একটি পুরস্কার নয় বরং তাদের জীবনের পথচলায় এক অনন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা তাদের শুভেচ্ছা বার্তায় বলেন, “শিক্ষার্থীরাই জাতির মেরুদণ্ড। আজকের এই মেধাবীরা একদিন এ দেশের ভবিষ্যৎ রচনায় অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে তারা সৎ চরিত্র, মানবিক মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার সমন্বয়ে সমাজকে বদলে দেবে।”

বক্তারা আরও উল্লেখ করেন, “আধুনিক বিশ্বের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে শুধু মেধা নয়, দরকার সঠিক দিকনির্দেশনা ও চরিত্র গঠন। আর এ ধরনের সংবর্ধনা শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়।”

সংবর্ধিত শিক্ষার্থীরা আবেগভরে বলেন, “এ সম্মাননা তাদের জীবনের পথচলায় নতুন অনুপ্রেরণা যোগাবে। তারা অঙ্গীকার করেন, নিজ-নিজ ক্ষেত্রে উৎকর্ষ অর্জন করে পরিবার, সমাজ ও মাতৃভূমিকে আরও সুন্দর ও সমৃদ্ধ করার জন্য কাজ করে যাবেন।”

আনন্দ, আবেগ আর উচ্ছ্বাসে পুরো অনুষ্ঠানস্থল ছিলো এক অনন্য দৃশ্য। অভিভাবকদের চোখে-মুখে গর্বের দীপ্তি আর শিক্ষার্থীদের কণ্ঠে ভেসে আসছিলো নতুন স্বপ্নের গান। অনেকে বলছিলেন “এই সংবর্ধনা শুধু শিক্ষার্থীদের নয়, পুরো মুরাদনগরের জন্য এক গৌরবময় মুহূর্ত।”

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করেন ক্বারী উবায়দুল্লাহ। অনুষ্ঠানে ইমরান বিন কাউসারের উপস্থাপনায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন কেন্দ্রীয় জামায়াতের দাওয়াহ সম্পাদক মোজাফফর হোসাইন। উপজেলা শিবিরের সভাপতি মাসুদ রানার সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কুমিল্লা-৩(মুরাদনগর) আসনে জামায়াতে ইসলামীর এমপি প্রার্থী ইউসুফ হাকিম সোহেল, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ সিরাজুল ইসলাম মানিক, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর মনসুর, বর্তমান সেক্রেটারী আমির হোসেন, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক জিএস ও শিক্ষাবিদ মহিউদ্দিন মুহাম্মদ ফারুক, জেলা শিবিরের সভাপতি সানাউল্লাহ রাসেল, শিক্ষাবিদ ড. সিফাত সালেহ, আক্তার হোসেন প্রমুখ। তাদের উপস্থিতি ও বক্তব্য অনুষ্ঠানকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে।

দিন শেষে শিক্ষার্থীদের চোখেমুখে ছিল আনন্দ, আত্মবিশ্বাস ও আগামীর স্বপ্ন। একদিকে অভিভাবকদের অশ্রুসজল গর্ব, অন্যদিকে অতিথিদের প্রেরণামূলক কথা। সব মিলিয়ে এ সংবর্ধনা হয়ে উঠেছিল এক আবেগঘন মহোৎসব।

এই আয়োজন শুধু একটি অনুষ্ঠান নয় এটি ছিল শিক্ষার্থীদের জীবনের জন্য এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন, যেখানে তারা নিজেদেরকে খুঁজে পাবে সৎ, দক্ষ ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে।


এই বিভাগের আরো খবর
মুরাদনগরে সড়ক সৌন্দর্য বর্ধন কর্মসূচি ও পরিষ্কারের পর গাছ লাগানোর উদ্যোগ
মুরাদনগরে কালী মন্দির ভাঙচুর ও অশ্লীলতার দায়ে গ্রেপ্তার সাইফুল
মুরাদনগরে বেপরোয়া বাসচাপায় প্রাণ গেল গিয়াস উদ্দিনের, আহত ৪
মুরাদনগরে নিয়মের আগেই ছুটি হয় স্কুল: গেইটে তালা ঝুলে ৩টায়, শিক্ষক-শিক্ষার্থী উধাও
মুরাদনগর ইউনিয়ন ভূমি অফিসে ঘুষ বাণিজ্য
মুরাদনগরে অস্থিরতা ছড়াতে পলাতক আওয়ামী নেতাদের উস্কানি

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 02-55012527, 02-55012528, বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin