মুরাদনগরে শিবিরের সংবর্ধনা ১৯০ শিক্ষার্থীকে অভূতপূর্ব সম্মাননা

কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকল ২০ আগস্ট ২০২৫, বুধবারের দিনটি। শিক্ষা, আদর্শ ও ভবিষ্যৎ স্বপ্নচর্চায় অনন্য এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এদিন মুরাদনগরে শিবিরের পক্ষ থেকে ১৯০ জন শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।
মুরাদনগর উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে আয়োজিত এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে এলাকাবাসীর মধ্যে সৃষ্টি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ। শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ। সংবর্ধিতদের হাতে ফুল ও শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দেওয়া হয়, যা শুধু একটি পুরস্কার নয় বরং তাদের জীবনের পথচলায় এক অনন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা তাদের শুভেচ্ছা বার্তায় বলেন, “শিক্ষার্থীরাই জাতির মেরুদণ্ড। আজকের এই মেধাবীরা একদিন এ দেশের ভবিষ্যৎ রচনায় অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে তারা সৎ চরিত্র, মানবিক মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার সমন্বয়ে সমাজকে বদলে দেবে।”
বক্তারা আরও উল্লেখ করেন, “আধুনিক বিশ্বের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে শুধু মেধা নয়, দরকার সঠিক দিকনির্দেশনা ও চরিত্র গঠন। আর এ ধরনের সংবর্ধনা শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়।”
সংবর্ধিত শিক্ষার্থীরা আবেগভরে বলেন, “এ সম্মাননা তাদের জীবনের পথচলায় নতুন অনুপ্রেরণা যোগাবে। তারা অঙ্গীকার করেন, নিজ-নিজ ক্ষেত্রে উৎকর্ষ অর্জন করে পরিবার, সমাজ ও মাতৃভূমিকে আরও সুন্দর ও সমৃদ্ধ করার জন্য কাজ করে যাবেন।”
আনন্দ, আবেগ আর উচ্ছ্বাসে পুরো অনুষ্ঠানস্থল ছিলো এক অনন্য দৃশ্য। অভিভাবকদের চোখে-মুখে গর্বের দীপ্তি আর শিক্ষার্থীদের কণ্ঠে ভেসে আসছিলো নতুন স্বপ্নের গান। অনেকে বলছিলেন “এই সংবর্ধনা শুধু শিক্ষার্থীদের নয়, পুরো মুরাদনগরের জন্য এক গৌরবময় মুহূর্ত।”
অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করেন ক্বারী উবায়দুল্লাহ। অনুষ্ঠানে ইমরান বিন কাউসারের উপস্থাপনায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন কেন্দ্রীয় জামায়াতের দাওয়াহ সম্পাদক মোজাফফর হোসাইন। উপজেলা শিবিরের সভাপতি মাসুদ রানার সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কুমিল্লা-৩(মুরাদনগর) আসনে জামায়াতে ইসলামীর এমপি প্রার্থী ইউসুফ হাকিম সোহেল, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ সিরাজুল ইসলাম মানিক, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর মনসুর, বর্তমান সেক্রেটারী আমির হোসেন, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক জিএস ও শিক্ষাবিদ মহিউদ্দিন মুহাম্মদ ফারুক, জেলা শিবিরের সভাপতি সানাউল্লাহ রাসেল, শিক্ষাবিদ ড. সিফাত সালেহ, আক্তার হোসেন প্রমুখ। তাদের উপস্থিতি ও বক্তব্য অনুষ্ঠানকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে।
দিন শেষে শিক্ষার্থীদের চোখেমুখে ছিল আনন্দ, আত্মবিশ্বাস ও আগামীর স্বপ্ন। একদিকে অভিভাবকদের অশ্রুসজল গর্ব, অন্যদিকে অতিথিদের প্রেরণামূলক কথা। সব মিলিয়ে এ সংবর্ধনা হয়ে উঠেছিল এক আবেগঘন মহোৎসব।
এই আয়োজন শুধু একটি অনুষ্ঠান নয় এটি ছিল শিক্ষার্থীদের জীবনের জন্য এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন, যেখানে তারা নিজেদেরকে খুঁজে পাবে সৎ, দক্ষ ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে।