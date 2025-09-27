মেহেরপুরে পূজামন্ডপের স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে উপকরণ বিতরণ

ঢাকাপ্রতিদিন প্রতিবেদক : জেলায় আজ শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে পূজামন্ডপে নিয়োজিত আনসার ও স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে টি-শার্ট, নামাজের সময়সূচি, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মোবাইল নম্বর সম্বলিত ব্যানার এবং খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।আজ শনিবার দুপুরে সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পূজামন্ডপে দায়িত্বরত আনসার এবং স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে এসব বিতরণ করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলাম।
মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল ইসলাম শহরের শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, নায়েবাড়ি রাধা মাধব মন্দির, শ্রী শ্রী হরিভক্তি প্রদায়ীনি পূজা মন্দির, বকুলতলা পূজা মন্দির, শ্রী শ্রী হরিজন বালক মন্দির, সদর উপজেলার গোভীপুর রায়পাড়া দুর্গাপূজা মন্ডপ, শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ মন্দির দাসপাড়া গোভীপুর,আমঝুপি শ্রী শ্রী রাধা মাধব মন্দির, চাঁদবিল রাধের শ্যাম মন্দিরসহ বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেন এবং খাদ্য সামগ্রী, টি-শার্ট এবং ব্যানার বিতরণ করেন।
এ সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিভিন্ন পূজা মন্ডপের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং সবাইকে শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে শারদীয় দুর্গাপূজা উদযাপনের আহ্বান জানান। মেহেরপুর জেলায় এবার ৩৯ টি মন্ডপে শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। এরমধ্যে সদর উপজেলায় ১৪টি, মুজিবনগর উপজেলায় ৭ টি এবং গাংনী উপজেলায় ১৮ টি মন্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর