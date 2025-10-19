মৌলিক প্রশিক্ষণ শেষে আনসার সদস্যদের সনদ ও ক্রেস্ট প্রদান

নারায়ণগঞ্জে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উদ্যোগে ১৪ দিনব্যাপী উপজেলা ও থানা ভিত্তিক আনসারদের ৩য় ধাপের মৌলিক প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।জেলার মোট ১২৭ জন প্রশিক্ষণার্থী এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।তাদেরকে সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে।
শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুরে জেলা আনসার কমান্ড্যান্ট এর কার্যালয়ে সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
জেলা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কমান্ড্যান্ট কানিজ ফারজানা শান্তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক(ডিসি) জাহিদুল ইসলাম মিয়া।
সভাপতির বক্তব্যে কমান্ড্যান্ট কানিজ ফারজানা শান্তা বলেন, প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তৃণমূল পর্যায়ে আনসার প্লাটুনকে সুসংগঠিত করা, দেশরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা চেতনাকে আরও সুদৃঢ় করা। অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণার্থীরা আসন্ন জাতীয় নির্বাচনসহ জাতীয় যেকোন প্রয়োজনে স্বেচ্ছাশ্রমে অংশগ্রহণের বাস্তবমুখী অনুশীলন সম্পন্ন করেছে।
এছাড়া তরুণ প্রজন্মকে নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে সমৃদ্ধ করে সুশৃঙ্খল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই এ প্রশিক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য।
সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীরা দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে একযোগে দীপ্তকন্ঠে জাতীয় সেবায় আত্মনিয়োগের শপথ বাক্য পাঠ করেন।পরে প্রশিক্ষনার্থীদের মাঝে ক্রেষ্ট ও সনদপত্র বিতরণ করা হয়।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডিসি জাহিদুল ইসলাম মিয়া প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দক্ষ মানবশক্তিতে পরিণত হয়ে দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করার আহবান জানিয়ে বলেন, আমরা যে আশরাফুল মাখলুকাত,অন্য সকল প্রাণির থেকে শ্রেষ্ঠ। তার কারণ আমাদের বিবেক। আমাদের এই বিবেকবোধটুকু কাজে লাগিয়ে অন্যের দোষ না দেখে,অন্যের আশায় বসে না থেকে নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিতে হবে। তিনি সকলকে মানবিক হয়ে কাজ করার কথাও জানান।
উল্লেখ্য, নারায়ণগঞ্জ জেলায় পর্যায়ক্রমে মোট ৮টি ধাপে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে মোট ১ হাজার ৩’শ ৬০জন জন প্রশিক্ষণার্থীকে এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।